Portbou / @EP

La Conselleria d'Interior valorarà aquest dissabte a la tarda "la possibilitat d'aixecar el confinament" de Portbou i Colera (Girona) declarat a causa de l'incendi que crema a la zona des de divendres i que ja afecta 573 hectàrees.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena , ho ha explicat en declaracions als mitjans des del Parc de Bombers de Llançà (Girona) amb el cap de Bombers de la Generalitat a Girona, Jordi Martín.

Encara que s'aixequés el confinament, Elena ha fet una crida a la prudència i ha avisat que els veïns no podrien "circular amb naturalitat" per deixar treballar els Bombers.

L'evolució del foc és favorable tot i que la intensitat del vent ha impedit la feina dels avions, que "han fet intents però han tingut dificultat pel vent", i per això treballen set helicòpters.

A més, ha descartat que la causa de l'incendi de Portbou (Girona) que es va originar el divendres siga natural, "però s'aquesta investigant".

Elena ha insistit que l'objectiu dels Bombers aquest dissabte continua sent "ancorar" el flanc dret del foc, i ha afegit que les tasques d'aquest dissabte estan donant resultats i que les persones afectades per la manca de subministrament elèctric han baixat a 108 .

DOS ATESOS SENSE COMPLICACIONS I QUATRE BOMBERS LLEUS

Jordi Martín ha explicat que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès dues persones "sense complicacions" que han rebut l'alta al mateix lloc, i que hi ha quatre bombers afectats de caràcter lleu.

Ha concretat que, del total de 573 hectàrees afectades, 185 estan en terreny de Portbou i 388 a Colera, i que Bombers continuarà treballant perquè "no augmenti el perímetre" de l'incendi.

RESTABLERT EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A COLERA

El subministrament elèctric a Colera s'ha restablit aquest dissabte sobre les 16.37 hores després de veure's afectat per l'incendi. Fonts de Protecció Civil han explicat que la majoria dels 1.583 afectats que hi havia a les 12.17 hores eren de Colera.

Sobre les 8.00 hores d'aquest dissabte hi havia un total de 4.179 clients sense subministrament: 1.1131 a Colera, 1.602 a Llançà i 1.446 a Portbou, informa Protecció Civil.

LES AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) LAMENTEN LES PROHIBICIONS DE BOMBERS

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han lamentat que els Bombers de la Generalitat no els "permeten treballar" en l'incendi. Així ho han declarat el Secreteriat de Federacions, ADF de Catalunya i la Federació d'ADF de l'Alt Empordà en un comunicat conjunt dirigit al president del Govern, Pere Aragonès, i al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.

"Considerem que no utilitzar els recursos disponibles amb l'excusa que no es vol ser el responsable legal és una decisió que el país no es pot permetre i que fa falta que es revise urgentment", han destacat.

Han assenyalat que tampoc s'han respectat els mínims establits per l'últim Pla d'Actuació del Grup d'Intervenció (Pagi) del cos, "menyspreant així els recursos disponibles que estan formats, coordinats i equipats per a treballar en incendis forestals".

"Ja fa més d'un any que demanem una modificació d'aquest Pagi, que contradiu i desmunta tot el sistema de treball dels últims anys i que no sosté la nostra tasca", han afegit.

Han apuntat que segons el Infocat les ADF són membres del grup d'intervenció i que en altres ocasions han mobilitzat els seus recursos en zones sense risc per a donar suport a zones en risc o incendis actius "i mai ha suposat cap problema".