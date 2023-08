Tretze Roses / @EP

Col·lectius memorialistes i el Partit Comunista d'Espanya a Madrid han recordat les Tretze Roses i els 43 Clavells al Cementiri de l'Est en complir-se 84 anys de l'afusellament.

A l'acte s'ha recordat "als 56 lluitadors per la llibertat afusellats al Cementiri de l'Est el 5 d'agost de 1939, un cop acabada la Guerra Civil, per la seva militància a les Joventuts Socialistes Unificades (JSU)".

L'homenatge ha començat a les 11 hores a la porta O'Donnell del Cementiri de l'Est amb la intervenció de representants del PCM, de la Unió de Joventuts Comunistes d'Espanya (UJCE), de la Plataforma en Defensa del Memorial, la Plataforma Carrers Dignas i del Col·lectiu Bebés Robados.