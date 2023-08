Vent /@EP

Un total de set comunitats autònomes espanyoles estaran aquest diumenge en avís groc o taronja a causa dels fenòmens costaners, el vent i la calor, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, estaran en risc important (taronja) per altes temperatures Andalusia i Extremadura, que superaran els 40ºC, i en avís groc pel mateix Castella i Lleó i Castella-la Manxa.



L'onatge posarà en risc, així mateix, Andalusia, Balears, Galícia i Catalunya , que també tindrà activa l'alerta per vent.

En general, aquest diumenge a la major part del país predominaran els cels poc ennuvolats o clars, però, ennuvolats al nord de Galícia i àrea cantàbrica, amb pluges febles i disperses a la meitat oriental, sense descartar-se a la resta, i amb tendència a anar disminuint la nuvolositat a intervals ennuvolats. També es donaran intervals de núvols baixos matinals a zones limítrofes al sud, així com a la zona Ibèrica oriental i Pirineus.

D'altra banda, s'esperen cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats a l'est de Catalunya amb probables precipitacions febles al litoral de Barcelona , que s'estendran a zones d'interior i litorals del sud a la tarda, quan podrien ser més intenses.

A les Canàries, podrien produir-se intervals ennuvolats al nord de les illes de més relleu, i especialment a les més orientals, on podria donar-se alguna precipitació feble.

Respecte a les temperatures, aniran en augment excepte les màximes al terç nord peninsular, nord de Balears i àrees del Llevant, on predominaran els descensos. S'espera assolir els 35ºC a la meitat sud del vessant atlàntic peninsular, així com els 40ºC a les valls dels seus principals rius.

D'altra banda, bufarà vent fort del nord i nord-est als litorals de Galícia, així com de llevant a l'Estret i de tramuntana a Empordà, mentre que seran del nord i nord-oest a les Canàries, de components nord i est a les Balears, i tancament a l'Ebre, amb cops molt forts al baix Ebre.

A la resta vent fluix, amb predomini de la component est a la resta del vessant mediterrani i del component nord a la resta, sent més intens en zones de litoral.

NOVA ONADA DE CALOR DES DE DILLUNS

D'altra banda, l'AEMET ha emès un nou avís sobre una onada de calor que començarà dilluns que ve, 7 d'agost, i afectarà la major part de la Península. Aquest fenomen s'estendrà fins divendres 11. Les zones menys afectades per aquest episodi seran els litorals del Cantàbric occidental i del Mediterrani.

A partir de dilluns, les baixes pressions provinents del nord d'Àfrica, que aniran desplaçant-se cap al nord, passant al sud-oest i posteriorment a l'oest de la Península, afavoriran l'entrada d'una massa d'aire continental africana, molt càlida i seca, per el sud peninsular, que farà que continuïn els ascensos tèrmics.

Així, pujaran les temperatures aquest dia, excepte a l'àrea mediterrània, on baixaran. Aquesta pujada serà especialment significativa a la meitat nord, ja sobretot dimarts.

Durant dilluns i dimarts també és probable que s'assoleixin els 40-42ºC en àmplies zones del quadrant sud-oest peninsular i els 36-40ºC dimarts en àmplies zones de la meitat nord, sobretot del quadrant nord-oest, afectant zones com Galícia i interior del Cantàbric, on fins ara l'estiu ha estat relativament fresc.

Ja dimecres continuarà l'ascens tèrmic, afectant sobretot l'àrea cantàbrica i la meitat oriental peninsular, tot i que és probable que s'iniciï un descens de temperatures al terç occidental. Aquest dia es podrien assolir o superar els 42-44ºC en àmplies àrees de la meitat sud i zona centre, i els 40ºC a zones del Cantàbric oriental.

De dijous a dissabte és probable que s'iniciï un descens de temperatures al nord peninsular, mantenint-se amb pocs canvis a la resta. Segons l'AEMET, les temperatures continuaran sent molt elevades a bona part de la Península, tot i que a partir d'aquests dies augmenta la incertesa en l'evolució atmosfèrica, i és difícil establir amb certesa la fi de l'episodi d'onada de calor.

Les temperatures mínimes també seran molt elevades durant l'episodi, amb nits conegudes com a tropicals, per sobre de 20 ºC, i fins i tot per sobre de 25 ºC, a la meitat sud, zona centre i àrea mediterrània.