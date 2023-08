Catalunya press papa (2)

Més d'un milió i mig de joves, segons el portal oficial del Vaticà 'Vatican News', han acompanyat el Papa Francesc aquest dissabte a la Vetlla de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) , al Parc Tejo de Lisboa , a Portugal .

El Pontífex arribava al lloc on tindria lloc aquest esdeveniment central poc abans de fosquejar i ha recorregut el recinte al papamòbil per poder saludar les multituds de nois i noies que l'esperaven.

Després d'un acte en què no han faltat els testimonis, el cant, el ball, els drones i dues caces sobrevolant l'altar central, el Papa ha pronunciat un discurs en què ha decidit improvisar per entaular un diàleg amb els presents.

En concret, el Pontífex ha convidat els joves a portar l'" alegria " d'aquest esdeveniment més enllà de Lisboa, i els ha animat que ajudin les persones que cauen pel camí, advertint que únicament és "lícit" mirar a una persona "de dalt a baix" per "ajudar-la a aixecar-se".

"L'alegria és missionera, l'alegria no és per a un, és per portar alguna cosa. I jo us pregunto a vosaltres que són aquí, que han vingut a trobar-se, a buscar el missatge de Crist, a buscar un sentit bonic a la vida: ¿Això els ho quedaran per a vostès o el portaran als altres? Què opinen? No sento", ha emfatitzat el Pontífex, convidant a repetir tots junts "l'alegria és missionera".

Durant el seu discurs, pronunciat en espanyol, el Papa ha precisat que aquesta "alegria", pel que fa a la fe, la tenen gràcies a pares, avis, amics, sacerdots, religiosos, catequistes o mestres. "Altres ens van preparar per rebre-la", ha puntualitzat Francisco, convidant els nois i noies a guardar uns segons de silenci per recordar aquestes persones. "¿Van trobar cares? ¿Han trobat històries?", ha preguntat el Pontífex, per afegir que ells són "les arrels" de la seva alegria.

En aquest sentit, ha animat els joves a convertir-se, també ells, en arrels d'alegria per a altres persones, i els ha advertit que l'alegria no està "sota clau" ni "a la biblioteca tancada", encara que els ha aclarit que “cal estudiar”.

"L'alegria --ha matisat el Papa-- cal buscar-la, cal descobrir-la al nostre diàleg amb els altres, on hem de donar aquestes arrels d'alegria que nosaltres hem rebut".

NO TIRAR L'ESPONA

Si bé, ha reconegut que això "a vegades cansa" i els ha preguntat als participants a la Vetlla si ells "es van cansar alguna vegada". Els joves han contestat afirmativament i, aleshores, Bergoglio els ha advertit que en aquests moments no han de “llençar l'esponja”, no han d'abandonar.

Tot i això, ha concretat que quan un "cau" a la vida, "té un fracàs" o "comet errors pesats, forts", la seva vida no està acabada i necessita els altres perquè l'ajudin a aixecar-se. En aquest sentit, ha recordat un cant dels alpinistes: 'D'ascendir la muntanya, el que importa no és no caure, sinó no romandre caigut'.

"Qui està caigut es va jubilar de la vida ja, va tancar, va tancar l'esperança, va clausurar la il·lusió i aquí queda caigut. Si veiem alguns amics nostres que estan caiguts, què hem de fer? Aixecar-lo, fort. Aixecar-lo", ha insistit el Papa.

Així, Francisco ha avisat que aquesta és l'única ocasió en què està permès mirar algú des de dalt. "Quan un ha d'aixecar o ajudar a aixecar una persona, quin gest fa? El mira de dalt a baix. L'única oportunitat, l'únic moment que és lícit mirar una persona de dalt a baix, és per ajudar-la a aixecar-se. Quantes vegades veiem gent que ens mira així, sobre l'espatlla, de dalt a baix? És trist", ha reflexionat el Pontífex.

QUÈ HI HA DARRERE D'UN GOL?

Tot això, segons ha resumit Bergoglio, és “el camí” i ha afegit que durant el mateix és important la “constància” i “l'entrenament”, fent un símil amb el futbol.

"A la vida, per aconseguir les coses, cal entrenar-se en el camí, de vegades no tenim ganes de caminar, no tenim ganes de fer esforç, ens copiem als exàmens perquè no volem estudiar, i no arribem a l'èxit. No ho sé si a alguns els agrada el futbol. A mi m'agrada. Darrere d'un gol, què hi ha? Molt entrenament", ha comentat.

Finalment, el Papa Francesc ha advertit als nois i noies que "a la vida res no és gratis, tot es paga" i que "només hi ha una cosa gratis: l'amor de Jesús", per la qual cosa els ha convidat a anar-hi " endavant, sense por", caminant "en l'esperança" i "mirant les arrels".