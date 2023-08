Raúl Tinajero, el cardenal Juan José Omella i José Gabriel Vera, a la roda de premsa de la Conferència Episcopal Espanyola a Lisboa / @EP

El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) , el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha indicat que el càntic que ha escoltat un grup de joves espanyols durant la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) de Lisboa no té "res a veure" amb la JMJ "ni amb el sentir de la CEE".

"L'objectiu de la JMJ és evangelitzar i viure l'alegria de la fe i crec que això s'ha mostrat per sobre de petites mostres que a més, jo crec que no anaven amb afany de cap mena, així ens ho han fet mostrar els mateixos joves , l'alegria de la fe i d'evangelitzar que és la finalitat principal de la JMJ, el que s'ha mostrat als carrers, la resta són coses petites, esporàdiques que no tenen res a veure amb la finalitat de la JMJ", ha precisat el director de la Subcomissió d'Infància i Joventut a la CEE, Raúl Tinajero, i el cardenal Omella ha afegit que tampoc té res a veure "amb el sentir de la Conferència Episcopal".

Tal com ha puntualitzat el director de comunicació de la CEE, José Gabriel Vera, són "expressions" que es produeixen "al mateix temps que la JMJ però que són de fora", igual que ha passat a Sanfermines. "Fan visibles els seus sentiments, però no fan visible el sentiment de la JMJ quan diuen aquestes coses", ha precisat.

A més, preguntats per l'advertiment que ha fet el Papa Francesc , en una entrevista amb la revista Vida Nova, sobre una pastoral ideològica, Omella ha opinat que "aquesta pastoral ideologitzada o ideològica no té lloc" i ha defensat que a l'Església " hi ha diversitat d'espiritualitats, d'entendre el compromís cristià” però que “el més bonic és que aquí es conjunten tots com un arc de Sant Martí”. "En la diversitat ens abracem i caminem junts", ha destacat.

"A L'ESGLÉSIA CAP TOTS, MÉS CLAR, AIGUA"

En aquest sentit, el cardenal arquebisbe de Barcelona ha destacat com un dels missatges del Papa que més ha calat entre els joves que a l'Església hi caben "tots". "Més clar, aigua", ha remarcat Omella, advertint que quan un vol imposar el seu missatge com a veritat, "això és fonamentalisme, no és cristianisme".

Respecte al tracte dels bisbes espanyols amb els joves aquests dies i sobre el que els preocupa, Omella ha comentat que va rebre "una pregunta sobre el tema de la igualtat de gènere" i sobre "si la dona pot ser capellà". "Les altres anaven en aquesta línia d'evangelitzar", ha concretat el cardenal.

En definitiva, el balanç que han fet des de la Conferència Episcopal és "molt positiu" i encara que assenyalen que s'han produït "les dificultats pròpies" d'una JMJ, amb alguns "problemes logístics", han aconseguit les seves expectatives, superant-se la xifra de 100.000 pelegrins espanyols, 80.000 inscrits.

A més, a nivell més personal, Omella ha destacat que els joves espanyols ho han viscut amb "una gran alegria" i han descobert "que no són bestioles estranyes" per ser catòlics. També ha posat en relleu que, de totes les JMJ que s'han celebrat, aquesta és en què han participat més joves de Catalunya.

Preguntat per com ha vist el Papa Francesc, tenint en compte els seus recents problemes de salut, l'arquebisbe de Barcelona ha assegurat que l'ha vist "com mai, vitalista i fort per a l'edat que té".