Imatge de fitxer de prostitució / @EP

La prostitució és un tema polèmic i complex que ha estat present al llarg de la història de la humanitat. A Espanya , aquesta pràctica ha estat objecte de debat i controvèrsia durant molt de temps. Els experts apunten que la xifra de persones que exerceixen la prostitució al nostre país ronda els 45.000-150.000.

L'ONU assenyala que el 39% dels homes adults a Espanya admeten haver pagat per sexe , cosa que converteix el nostre país en un dels més consumidors a Europa. La manca d'una llei estatal que reguli la prostitució ha generat una disparitat significativa, reflectida a les diverses ordenances municipals implementades pels ajuntaments locals.

Per exemple, els darrers temps, l'ajuntament de Lleó s'ha sumat a la implantació de les ordenances que prohibeixin el consum de la prostitució o altres formes d'explotació sexual. L'ordenança va entrar en vigor dimecres 2 d'agost passat, i les multes podran pujar a 3.000 euros.

Aquesta manca de legislació estatal ha generat divisions segons l'opinió dels experts; mentre alguns defensen la postura abolicionista, d'altres consideren que seria més lògic regular-la des d'un enfocament laboral.

DADES PREOCUPANTS



Segons les dades de Metges del Món , el 2022 es va donar atenció a un total de 9.469 persones en situació de prostitució a Espanya. Entre elles, es van identificar 138 casos de presumptes víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual, encara que els experts afirmen que la xifra real és probablement molt més gran.

El Codi Penal espanyol no estableix explícitament si la prostitució és una activitat econòmica legítimament legal o il·legal. No obstant això, prohibeix algunes pràctiques que hi estan relacionades, com el proxenetisme, el tràfic d'éssers humans i la contractació de serveis sexuals de persones menors d'edat.

A causa de la manca d'una normativa estatal específica, els municipis tenen la facultat d'aplicar les sancions pròpies pel que fa a la prostitució. Com a resultat, les sancions poden variar a diferents zones del país.

Les ciutats espanyoles que sancionen la prostitució són les següents:

Albacete : des de l'any 2015, s'ha implementat una ordenança municipal per combatre la prostitució de carrer, establint sancions que oscil·len entre 121 i 3.000 euros. La multa màxima s'aplica quan aquestes pràctiques es fan a menys de 500 metres de zones residencials, centres educatius o sanitaris. Tot i això, el 2022 es va modificar la normativa per adoptar una postura abolicionista similar a la dels països nòrdics. D'aquesta manera, es castiga tant les persones que exerceixen la prostitució com els que consumeixin o negociï en nom de terceres persones.

Comunitat Valenciana: s'estima que hi ha entre 10.000 i 13.000 dones dedicades a la prostitució. A més, han identificat 164 establiments que ofereixen aquests serveis sexuals i més de 52.000 anuncis a internet que promouen aquestes pràctiques. És per això que la Generalitat va presentar l'any passat un model d'ordenança abolicionista, mitjançant el qual es podien sancionar amb fins a 3.000 euros els clients i els proxenetes. Fins ara, només els ajuntaments d'Albal i Quart de Poblet han aprovat aquestes mesures i les han incorporat a la seva ordenança municipal.

L' Ajuntament d'Alacant va aprovar al seu moment una normativa que perseguia les oferents de serveis sexuals, imposant multes de fins a 750 euros. Tot i això, el 2023, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va anul·lar aquesta ordenança en no comptar amb un informe d'impacte de gènere obligatori.

Per part seua, l' Ajuntament de València també ha inclòs sancions en la seua ordenança municipal de fins a 2.000 euros per als clients que acudeixen als serveis sexuals i no exclou els intermediaris i/o proxenetes que exploten les dones que exerceixen la prostitució.

Barcelona : ja va començar a sancionar tant les prostitutes com els clients el 2005, convertint-se així en pioner de l'Estat. Set anys després es va ampliar la norma per abastar activitats que involucren "oferir o acceptar, prestar serveis sexuals remunerats a l'espai públic". Aquestes mesures contemplen multes de fins a 750 euros, mentre que per als clients, la xifra pot pujar fins a 3.000 euros.

Bilbao: es persegueix tant les dones com els clients gràcies a la legislació aprovada el 2010. A més, la normativa també imposa regulacions específiques als establiments dedicats a la prostitució. En conseqüència, la sanció per dur a terme aquestes pràctiques en espais públics varia segons la proximitat a col·legis o zones residencials, però en el pitjor dels casos, les multes poden arribar als 3.000 euros.

Andalusia: presenta diferents enfocaments als seus municipis pel que fa a la regulació de la prostitució. En el cas de Sevilla, la prostitució es considera "una de les manifestacions més extremes de violència de gènere", i per això se sanciona únicament els clients amb multes de fins a 3.000 euros.

D'altra banda, els municipis de Màlaga i Granada adopten un enfocament més ampli i també persegueixen les prostitutes. A Granada, la normativa preveu sancions de fins a 3.000 euros si es practica a prop de llocs amb menors d'edat. A Màlaga, les multes arriben als 1.500 euros si és a prop de les escoles o zones residencials.