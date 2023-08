Renfe / @EP

Renfe ha expedit 2.160.000 abonaments gratuïts a Rodalies, Rodalies i Mitja Distància, i abonaments Avant bonificats al 50% durant els tres primers mesos del segon quadrimestre del 2023, segons informa l'entitat.

Del total de títols multiviatge gratuïts expedits per a desplaçaments entre l'1 de maig i el 30 d'agost de 2023, més de 2 milions corresponen a abonaments per viatjar als diferents nuclis de Rodalies, Rodalies, Rodalies Ample Mètric ia les línies de Mitja Distància .

A més dels abonaments gratuïts per a clients recurrents, Renfe ha venut prop de 90.000 títols amb descomptes del 50% d'Avant per utilitzar als serveis de mitjana distància d'alta velocitat.

Des de dimarts passat, els usuaris de Renfe poden obtenir els abonaments gratuïts de Rodalies, Rodalies i Mitja Distància del tercer quadrimestre, per a desplaçaments entre l'1 de setembre i el 31 de desembre del 2023.

Per agilitzar l'adquisició dels abonaments i evitar esperes innecessàries, els abonaments es poden aconseguir a través de l'app de Rodalies Renfe, i en el cas dels abonaments de Media Distancia a través del web www.renfe.com i canals de venda habituals (estacions, màquines autovenda, etc.). Per això, el client ha d'estar registrat prèviament.

Pels serveis ferroviaris Avant es manté el descompte del 50% en els abonaments. Aquest mateix descompte s'aplica a altres trajectes d'alta velocitat declarats Obligació de Servei Públic (OSP), que funcionen amb les mateixes condicions que un Abonament Avant.

Per adquirir l'abonament, encara que és gratuït, cal dipositar una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies i Rodalies i de 20 euros per a cada servei de Mitja Distància convencional. El pagament amb targeta permetrà la devolució automàtica de la fiança, un cop constati que s'ha complert la condició d'haver realitzat 16 desplaçaments durant aquests quatre mesos.