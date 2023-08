Diverses persones intenten protegir-se de les altes temperatures que assoten aquests dies la capital malaguenya, el 3 d'agost del 2023 a Màlaga, (Andalusia). La capital andalusa ha tingut 42 graus de temperatures sent unes de les ciutats amb les temperatures - Àlex Zea - Europa Press

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències ha alertat la població per les altes temperatures a la major part de la Península, de fins a 44 graus centígrads (ºC) en alguns punts, que s'esperen aquesta setmana a Espanya , immersa en la tercera onada de calor de l'estiu i demana a la població que adopti mesures de precaució pel risc que suposa la calor per a la salut i per evitar incendis forestals, el risc dels quals seguirà molt alt o extrem.

D'acord amb les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia, s'ha activat l'avís per un risc important per altes temperatures a zones d'Extremadura, Andalusia i Castella-la Manxa. A aquestes se sumaran dimarts zones de la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó i Galícia i dimecres, previsiblement, l'avís taronja afectarà onze comunitats autònomes.

En concret, aquest dilluns i dimarts les temperatures continuaran pujant excepte, dilluns a l'àrea mediterrània on baixaran. Dimarts aquesta pujada serà especialment significativa a la meitat nord. Durant aquests dos dies és probable que s'assoleixin els 40-42ºC en àmplies zones del quadrant sud-oest peninsular i els 36-40ºC dimarts en àmplies zones de la meitat nord, sobretot del quadrant nord-oest, afectant zones com Galícia i interior del Cantàbric , on fins ara l'estiu ha estat relativament fresc.

Dimecres encara pujaran més les temperatures, sobretot a l'àrea cantàbrica i meitat oriental peninsular, tot i que és probable que s'iniciï un descens de temperatures a l'extrem occidental. Aquest dia serà probablement el dia àlgid d'aquest episodi i es podrien assolir o superar els 42-44ºC en àmplies àrees de la meitat sud i zona centre, i els 40ºC a zones del Cantàbric oriental, centre de l'altiplà nord i vall de l'Ebre.

Les temperatures mínimes també seran molt elevades durant l'episodi, amb nits conegudes com a tropicals, per sobre de 20ºC, i fins i tot per sobre de 25ºC, a la meitat sud, zona centre i àrea mediterrània.

A partir del dijous 10 és probable que s'iniciï un descens de les temperatures pel nord-oest peninsular i que s'estendria durant els dies següents a altres zones de la Península. Les temperatures continuaran sent elevades, però més suaus que els dies anteriors. La incertesa de l'evolució atmosfèrica és alta, per la qual cosa és difícil establir amb certesa la fi de l'episodi d' onada de calor . Amb la informació disponible actualment, el dijous 10 serà probablement el darrer dia.

Pel que fa a les Canàries, la massa d'aire africana començarà a afectar l'arxipèlag dimecres 9 i persistirà durant diversos dies. Com a conseqüència hi haurà un ascens progressiu de les temperatures i, a partir del dijous 10, un episodi de temperatures altes. Encara és aviat per determinar si es tractarà d'una onada de calor o no.

Davant d'aquesta situació meteorològica adversa, Protecció Civil demana prestar especial atenció per prevenir incendis forestals per la qual cosa insisteix a seguir les normes de cada comunitat autònoma sobre prevenció d'incendis i períodes autoritzats per fer cremes de rostolls.

A més, aconsella eviteu llançar cigarretes, escombraries i, especialment, ampolles de vidre que fan efecte lupa amb el sol, ja que les negligències provoquen gran part d'incendis forestals.

Protecció Civil recorda que està prohibit encendre focs o fogueres a la muntanya i terrenys propers i que s'ha d'acampar només en zones autoritzades, que compten amb mesures de protecció davant d'un possible incendi i és més fàcil l'evacuació.

En cas de descobrir un foc al seu inici, demana avisar al 112 immediatament i qui es vegi sorprès per un incendi, ha d'evitar penetrar a la muntanya o al bosc. Així, aconsella anar sempre per zones de gran visibilitat i lliures de combustible.

En cas d'emergència per incendi forestal, insisteix que cal atendre sempre les indicacions de les autoritats competents

Així mateix, per fer front a les temperatures altes, Protecció Civil recomana limitar l'exposició al sol; mantenir-se en llocs ben ventilats; ingerir menjars lleugers i regulars, rics en aigua i sals minerals, com fruites i hortalisses i beure freqüentment aigua o líquids. Altres recomanacions contra la calor passen per vestir-se amb roba de colors clars, cobrir la major superfície de pell possible i el cap i evitar fer exercicis físics prolongats a les hores centrals del dia.

Finalment, recomana interessar-se per les persones grans i malaltes, i aquelles que visquin soles o aïllades.