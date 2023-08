La nit passada, preludi de l'onada de calor que l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha pronosticat per a aquesta setmana, ha estat marcada pels contrastos tèrmics, que deixen des de només 1,9 graus centígrads (ºC) a Cap de Vaqueira ( Lleida) a les 02.10 hores als 34,5ºC que marcava el mercuri a les 12 de la nit a Albuquerque (Badajoz).

Cap de Vaqueira. Wikipedia

Segons les dades observades per les estacions meteorològiques de l'AEMET, la nit va ser especialment calorosa a Extremadura i Andalusia, on a les primeres hores de la matinada es van assolir valors més que tòrrids. En concret, a més de la dada d'Albuquerque, s'arribaven passada la mitjanit als 33,4ºC a Villanueva del Fresno (Badajoz); 33ºC a Montoro (Còrdova); 32,7ºC a Sevilla aeroport i Font de Cantos; 32,6ºC a Zorita (Badajoz); 32,5ºC a Carmona (Sevilla) i 32,4ºC a les localitats de Jerez dels Cavallers i Castuera, a Badajoz, així com a Linares (Jaén).

Per la seva banda, el termòmetre va baixar la matinada passada fins als 3,8ºC a Reinosa (Cantàbria); a 4,1ºC a Palaus de la Serra (Burgos); a 4,4ºC a Sanabria (Zamora). A San Pedro Manrique ia Ucero, a Sòria, al voltant de les 7 del matí el termòmetre se situava en 4,5ºC ia la mateixa hora a Cap de Rec (Lleida) baixaven a 5ºC. A Riaño (Lleó) i Puerto del Pico (Àvila) la temperatura mínima aquesta nit ha estat de 5,2ºC i d'una dècima més, 5,3ºC s'ha arribat a Benasc (Osca).

Les màximes aquest diumenge van arribar a 44,1ºC a Tablada (Sevilla), 43,3ºC a Montoro (Còrdova); 43,3 a Carmona (Sevilla) ia Villarasa (Huelva) i 43,2ºC a Badajoz.

L'AEMET ha avisat de l'inici d'una onada de calor aquest mateix dilluns , quan pronostica que les temperatures pujaran a tot Espanya excepte a l'àrea mediterrània, on baixaran. L'escalada dels termòmetres seguirà dimarts i dimecres. En concret dimarts la pujada serà especialment significativa a la meitat nord.

En termes generals serà probable assolir els 40 a 42ºC en àmplies zones del quadrant sud-oest peninsular i els 36 a 40ºC dimarts en àmplies zones de la meitat nord, sobretot al quadrant nord-oest i que afectarà Galícia i interior del Cantàbric, on fins i tot ara l'estiu ha estat relativament fresc.