Sandra Barneda a 'Así es la vida' - Telecinco

L'enfonsament de les audiències de Telecinco s'ha descontrolat després que la cadena cancel·lés ' Sálvame '. Les noves apostes de la cadena, com el ' Así es la vida ' de Sandra Barneda , no estan convencent els espectadors, cosa que ha portat el canal a caure fins a la tercera posició en el rànquing d'audiències espanyol -essent superat per Televisión Española -.

En aquest context apocalíptic, Mediaset España ha llançat una promoció intentant treure pit de l'única dada que els afavoreix en el recompte d'audiències: són líders en target comercial. "Mediaset Espanya, un mes més líder en target comercial" , comença afirmant la promo. "L'actualitat i l'entreteniment són un referent per a tota la família", continua relatant en un vídeo que recorda tots els seus canals menys de Telecinco. Probablement, perquè no tinguin res a presumir: la cadena privada ha anotat la seva pitjor dada històrica mensual al juliol.

Tot i això, a Mediaset segueixen entossudits a justificar la seva nova estratègia i el tancament de Sálvame. Per això, la promo ve acompanyada per la cançó 'Nada es un error' de Coti.

Al no poder exposar les pèssimes dades d'audiència de Telecinco, el grup mediàtic ha decidit treure a la palestra l'èxit dels seus canals secundaris: "La suma de les temàtiques les situa 111 mesos per davant dels seus rivals, i Energy és l'opció líder per dotzena mes consecutiu".