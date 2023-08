Daniel Sancho, el fill de l'actor Rodolfo Sancho, està detingut per la policia tailandesa per assassinar Edwin Arrieta, un cirurgià plàstic colombià. L'acusat ha admès el crim, fins i tot haver esquarterat el cos de la víctima, i aquest cap de setmana ha anat amb la policia tailandesa a l'illa on va passar tot per reconstruir el crim.

S'ha pogut veure Sancho acompanyat de la policia i amb una mirada que transmetia seguretat. Tenia les mans tapades per una samarreta, possiblement volent amagar que anava emmanillat.

A continuació, podeu veure com ha estat el passeig: