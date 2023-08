Foto: Europa Press

Un total de 27 províncies espanyoles estaran aquest dimarts 8 d'agost en avís groc o taronja a causa de les altes temperatures, amb valors que superaran els 40 graus a punts d'Extremadura, Castella-la Manxa i Andalusia, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, les províncies andaluses de Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén i Sevilla estaran en risc important a causa de la calor. A més, Cadis també estarà en risc per fenòmens costaners.

A Castella i Lleó, la calor tindrà en avís taronja Àvila, Salamanca, Valladolid i Zamora; i en avís groc a Burgos, Lleó, Palència, Segòvia i Sòria.

En avís taronja també hi seran, a Castella-la Manxa, Ciudad Real i Toledo, mentre que Albacete, Conca i Guadalajara estaran en avís groc per les altes temperatures.

També estaran en risc important les províncies de Càceres i Badajoz, a Extremadura, igual que Orense a Galícia, on la Corunya, Lugo i Pontevedra estaran en avís groc pel mateix motiu. La calor també afectarà aquest dimarts la Comunitat de Madrid, que estarà en avís taronja.

Aquest dimarts s'esperen intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució diürna al terç oriental peninsular i àrees de la Ibèrica i del sistema central, amb baixa probabilitat d'algun xàfec, en general feble, o d'alguna tempesta seca; cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats també a l'àrea de l'Estret i Melilla, nord de les illes Canàries, i al principi al nord de Galícia i àrea cantàbrica.

A la resta del país el cel estarà poc ennuvolat o clar i hi ha probabilitat de calimes al sud peninsular que no es descarten també una mica més cap al nord de la Península ia l'est de l'arxipèlag canari. La probabilitat de boires i boires és baixa a la cantàbrica occidental, alt Ebre i l'interior del sud-est peninsular.

Les temperatures màximes estaran en ascens generalitzat, més acusat a l'interior de la meitat nord i del terç oriental, igual que les nocturnes a la meitat nord peninsular.

El vent bufarà de component est a les costa de Galícia i del Cantàbric, amb intervals forts a la costa de Galícia; de l'est o sud-est a tota l'àrea mediterrània, amb intervals de Llevant fort a l'Estret; i de direcció variable a la resta, predominant els sud-oest o els oests en hores centrals. A les Canàries bufaran de component nord.