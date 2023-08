DJ Casper, l'home darrere de l'exitosa cançó Cha Cha Slide, un pilar en casaments, graduacions i pistes de ball en bars a principis de la dècada de 2000, ha mort als 58 anys.

La dona de Casper, Kim, va dir a ABC7 News dilluns a la nit que el cantant ha lluitat contra el càncer de ronyó i fetge des del 2016 i va sucumbir a la malaltia el matí del 7 d'agost.

L'estrella de Chicago, el nom de naixement del qual és Willie Perry Jr, va crear el "Cha Cha Slide", originalment anomenat "Casper Slide Pt.1", el 1998 per al seu nebot, un entrenador personal que tenia la intenció d'usar la cançó de ball en línia a la seva classe de gimnàstica.

La melodia es va estendre ràpidament per tot Chicago i, en 2000, va llançar una nova versió de la cançó, anomenada "Casper Slide Pt.2", sota el seu nom artístic Mr. C the Slide Man. La cançó va obtenir èxit internacional, fins i tot encapçalant la llista de singles del Regne Unit el 2004.

DJ Casper es va asseure amb ABC7 per a la seva última entrevista televisiva aquest maig. Va dir que mai va esperar que Cha Cha Slide es convertís en un èxit tan gran.

La seva cançó no només és una de les favorites als casaments, sinó que es toca en esdeveniments a tot el món. “Tinc una de les cançons més grans que van sonar a tots els estadis: hoquei, bàsquet, futbol, ​​beisbol; va sonar als Jocs Olímpics”, va dir Casper.

A continuació podeu escoltar la mítica cançó: