Síndies, faqua

El Sistema Europeu d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (Rasff) ha emès una alerta sanitària on informa de la detecció d'un excés del pesticida Plonicamid a síndries procedents d'Espanya. FACUA, l'entitat que ha fet pública l'alerta, lamenta que aquest organisme no ofereixi informació sobre la marca, el lot, ni cap altra dada identificativa de la ubicació de lloc on es van cultivar aquestes síndries.

Les autoritats dels Països Baixos han donat l'avís després de confirmar que la proporció de residus d'aquest pesticida és de 0,74 mg/kg-ppm, quan el Límit Màxim de Residus (LMR) està establert a 0,4 mg/kg-ppm . El Rasff ha emmarcat aquesta alerta en un nivell de risc catalogat com a "seriós".

La Flonicamida és un insecticida sistèmic pertanyent a la família química de les Piridinacarboxamides. S'empra per al control de més de 40 tipus diferents de pugons en un ampli rang de cultius com a fruiters, hortícoles, extensius i ornamentals.

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) dependent del Ministeri de Consum encara no ha notificat aquest avís malgrat que l'alerta europea del Rasff es va emetre el 27 de juliol passat.

Manca d'informació als consumidors

Aquesta manca d'informació del Rasff impossibilita que els consumidors puguin comprovar si han comprat o consumit alguna de les síndries afectades per aquest excés de pesticida.

Aquesta opacitat a l'hora de reconèixer o localitzar un producte no fa res més que abocar una ombra de sospita sobre totes les empreses que el comercialitzen. Per això, l'associació considera necessari que aquestes alertes europees incloguin una informació més àmplia per poder conèixer almenys la marca o el lot afectat.