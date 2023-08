Una dona treballant en un ordinador - UNSPLASH

Una important companyia dassegurances australiana va utilitzar tecnologia per monitoritzar la pulsació de tecles a lordinador de treball duna empleada per provar si estava treballant en les seves hores designades, i va acabar terriblement per a ella.

La Comissió de Treball Just (FWC) ha rebutjat una sol·licitud d'acomiadament injustificat presentada per l'exconsultora d'Insurance Australia Group (IAG) Suzie Cheikho, i va descobrir que va ser acomiadada per una "raó vàlida de mala conducta".

Segons la troballa publicada per la comissió, Cheikho era responsable de crear documents d'assegurances, complir els terminis reglamentaris i monitoritzar el "compliment de la feina des de la llar", entre altres funcions importants.

Irònicament, la seva feina des de casa va marcar el final de la seva carrera de 18 anys a l'empresa.

D'acord amb les troballes de la FWC, Cheikho va ser acomiadada el 20 de febrer per no complir els terminis i les reunions, estar absent i impossible de contactar i no completar una tasca que va provocar que el regulador de la indústria multés IAG.

Un mes després, Cheikho va afirmar davant de la FWC que el seu ocupador tenia un “pla premeditat per treure-la del negoci i que va ser atacada a causa dels seus problemes de salut mental”.

Segons les troballes en línia, Cheikho va rebre una advertència formal el novembre de 2022 sobre el seu rendiment i se'l va posar en un pla de millora del rendiment.

Va estar subjecta a una revisió detallada de l'activitat cibernètica, que va analitzar la quantitat de vegades que va pressionar físicament el teclat en 49 dies hàbils d'octubre a desembre. La revisió va trobar que no va treballar les hores registrades durant 44 dies, va començar tard 47 dies, va acabar aviat 29 dies. Quatre dies va realitzar 0 hores de feina.

Els dies que sí que es va connectar, va tenir una "activitat de pulsació de tecles molt baixa" i va registrar zero pulsacions durant 117 hores a l'octubre, 143 hores al novembre i 60 hores al desembre.

En una reunió formal sobre la revisió, Cheikho va dir que "no creia ni per un minut" que les dades fossin certes, però no va mostrar evidència que hagués estat en línia i treballant quan l'informe va mostrar que no ho havia fet.

“De vegades, la càrrega de treball és una mica lenta, però mai he deixat de treballar”, els va dir als seus gerents, segons les troballes de FWC. “Vull dir, puc anar a les botigues de tant en tant, però això no és tot el dia. Necessito prendre'm un temps per considerar-ho i presentaré una resposta”, va afegir.

En una resposta per escrit, Cheikho va dir que havia mirat les dades per buscar una explicació de les hores que faltaven, però “realment no puc recordar per què o com és tan baix”, segons NY Post.