Foto: Fundació La Caixa

Prop de 6.400 persones amb discapacitat han signat contractes laborals entre el gener i el juny d'aquest any. Aquesta és una de les dades que s'han anunciat i que corresponen al balanç semestral d'aquest any del programa Incorpora de la Fundació La Caixa, una de les iniciatives socials de l'entitat.

De la mateixa manera, la iniciativa ha ajudat a posar en marxa, en aquest mateix període de temps, un total de 283 nous negocis (en diversos sectors) a través de la línia d'Autoocupació.

Els responsables de la Fundació La Caixa van destacar, durant la presentació dels resultats, que “tot això ha estat possible de la mà de 139 entitats socials de Catalunya i amb la col·laboració de més de 2.500 empreses”.

ATENCIÓ A GAIREBÉ 20.000 PERSONES

Si s'amplia la vista més enllà d'aquestes contractacions, la iniciativa ha ajudat, aquests primers 6 mesos de l'any, prop de 20.000 persones vulnerables que viuen a Catalunya, orientant també aquesta ajuda a la seva inserció al mercat laboral.

"La tasca conjunta entre les entitats socials i les empreses compromeses amb l'ocupació inclusiva ajuda que milers de persones en situació de vulnerabilitat puguin recuperar la seva autonomia i sentir-se valorades per la seva feina i per la seva contribució a la societat . Incorpora és l'exemple que sumant voluntats arribem més lluny i aconseguim el progrés de més persones", va explicar el subdirector general de la Fundació, Marc Simón.

El programa impulsa accions formatives, amb la implicació directa de les empreses, per millorar les competències per a locupació de les persones. La formació Incorpora ajuda els seus participants a incrementar les competències tècniques i també les transversals més demandades per les empreses, com són la flexibilitat, la capacitat de relació, el treball en equip i les competències digitals, competències que cada cop són més necessàries per treballar.

Si s'amplia el focus i s'observen les xifres d'Espanya, aquest primer semestre del 2023 s'han aconseguit signar un total de 22.720 llocs de treball, cosa que significa un 4,6 % més que el mateix període de l'any passat. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de 10.482 empreses en aquest projecte de responsabilitat social. El 22% són grans empreses, el 35%, mitjanes, i el 43% petites.

Del total de les insercions aconseguides, 12.241 han estat de dones i 10.479 d'homes. A més, 5.489 han estat de persones amb alguna discapacitat i 17.231 de persones en risc o en situació d'exclusió.

COL·LECTIUS VULNERABLES

Incorpora es va posar en marxa el 2006 (ja compta amb més d'una dècada i mitja de trajectòria) i pretén "acompanyar persones amb discapacitat, joves en situació de risc d'exclusió, dones víctimes de violència de gènere, aturats de més de 45 anys, persones privades de llibertat i persones amb problemes de salut mental”, per “millorar la seva ocupabilitat i aconseguir la seva integració sociolaboral”.

Els responsables del programa destaquen que, des de la primera edició, s'han adherit al programa 85.829 empreses de sectors tan diversos com l'hostaleria, el comerç, la neteja, l'atenció sociosanitària, el transport i l'emmagatzematge. Entre el gener i el juny del 2023 hi han col·laborat 10.482 empreses al conjunt de l'Estat i asseguren que cada any se sumen noves companyies.