Renfe ha anunciat una inversió d'1 milió d'euros destinada a la implantació d'un sistema accessible d'informació, basat en una app i un sistema de llums instal·lat a les estacions, destinat a persones amb discapacitat auditiva.

L'empresa Visualfy, guanyadora del repte d'Accessibilitat de la IV convocatòria programa TrenLab, ha desenvolupat un sistema que es basa en el reconeixement de sons i és capaç de detectar qualsevol alerta, com una alarma d'incendis o d'evacuació, a través de l'enviament de notificacions visuals i sensorials tant als smartwach i smartband dels clients, com a unes làmpades Wifi instal·lades a diferents ubicacions de l'estació.

Mitjançant un codi de llums de colors, l'app de Visualfy converteix els sons en colors i en reforça visualment la informació, segons ha detallat l'operador ferroviari en un comunicat.

Durant el 2022, Renfe ha realitzat una prova pilot a l'estació de Sol, per a la qual ha calgut instal·lar una sèrie d'elements que intervenen en l'accessibilitat, com un sistema d'intel·ligència artificial, llums de senyalètica d'emergència, bombetes Wifi, tires led Wifi o cartelles informatives.

Durant el desenvolupament de la prova s'han prioritzat els missatges d'avisos d'alarmes, d'anunci de proximitat de pas per vies i estacionaments, així com missatges de servei com els avisos de megafonia, arribades i sortides, tancament de portes, notificacions personalitzades i tancament de serveis.

Ara, Renfe implementarà aquest sistema en 25 estacions més amb dues fases d'instal·lació. A la primera, que s'iniciarà a principis de 2024 i tindrà una durada de tres mesos, es duran a terme les integracions necessàries amb el sistema de balises i amb l'app de Renfe, mentre que a la segona fase, que es prolongarà a allò durant 18 mesos, s'instal·larà el maquinari als edificis, es crearan els models d'IA, es configuraran les alertes, es formaran els treballadors implicats i es realitzaran les proves necessàries abans que el sistema passi a producció.

L'objectiu que persegueix Renfe és incloure les persones sordes o amb pèrdua auditiva en el sistema de comunicació accessible, cosa que permetrà millorar l'experiència de client a tota la cadena de viatge.

En qualsevol cas, la companyia defensa que la prova realitzada ha demostrat que és igualment "molt útil" a tots els viatgers que passen per les estacions amb els cascos sense percebre els missatges.