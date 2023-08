Arxiu - Rauw Alejandor cantant a Las Vegas Nevada als Latin Grammy - KEVIN WINTER - Arxiu

L'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament i El Corte Inglés han signat un acord pel qual l'empresa espanyola s'incorpora com un dels patrocinadors oficials de la 24a edició dels Latin Grammy , que se celebraran el proper 16 de novembre a Sevilla, la primera vegada que tenen lloc fora dels Estats Units.

L'acord també inclou el patrocini d'altres esdeveniments que es faran a Sevilla en el marc de la Setmana del Latin Grammy, com la iniciativa de 'Leading Ladies of Entertainment', creada fa set anys per homenatjar i atorgar reconeixement a dones professionals amb consciència social al sector de les arts i l'entreteniment; la recepció de nominats; i la 'Gala Persona de l'Any 2023' de l'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament.

D'aquesta manera, El Corte Inglés tindrà presència de la marca a la catifa vermella dels Latin Grammys i la seva imatge de marca serà present als esdeveniments i plataformes digitals de L'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament . A més, tindrà als seus centres un espai pop up itinerant, en què el guardó viatjarà per alguns dels seus establiments fins arribar al seu centre comercial a Sevilla.

"És summament encoratjador que una empresa de la importància d'El Corte Inglés se sumi com a patrocinador oficial d'aquesta edició del Latin Grammy; estem convençuts que la col·laboració ens ajudarà a seguir difonent la música llatina i recolzant els seus creadors", ha destacat el CEO de l'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament, Manuel Abud.

Per a El Corte Inglés, "aquest acord suposa reforçar els llaços de la companyia amb la música a través del patrocini dels Latin Grammys, uns guardons que s'han convertit en el reconeixement més gran de la música llatina i dels seus artífexs, i que per primera vegada cop a la seva història se celebren fora dels Estats Units".