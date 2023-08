Exemplar d'una guineu detectada amb fotoseguiment. - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La guineu és el carnívor més detectat al Parc del Castell de Montesquiu , l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona , el Parc Natural del Montseny i el Parc del Garraf , espais que formen part de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

És una de les conclusions dels resultats de la tercera campanya de seguiment del gat salvatge i altres mesocarnívors en aquests espais, que "evidencia la seva coneguda plasticitat" a l'hora d'adaptar-se a ambients diferents, informa aquest dimecres en un comunicat.

Consisteix a establir parcel·les formades per 12 càmeres de fotoseguiment, que cobreixen una superfície aproximada de 20 quilòmetres quadrats i es disposen en forma de quadrícula; i actualment el pla ha superat "la trentena d´estacions actives de forma simultània".

Després de tres campanyes en aquests parcs --exceptuant el Parc del Garraf, on se n'han realitzat dues--, s'han començat a veure canvis: la guineu s'ha vist cada vegada menys tant a Montesquiu i al Montseny com al Garraf; ia Guilleries, la seva detecció ha augmentat aquest any, han explicat.

Les dades formen part de l'estudi que fan el Grup de Recerca a Carnívors de Catalunya (FELIS-ICHN) i guardes forestals de la Diputació des de novembre de 2022 a sis parcs: els quatre anteriors, el Parc del Montnegre i el Corredor, i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que “tancaran la campanya properament”.