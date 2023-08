Sara García , la primera dona astronauta espanyola seleccionada per l'Agència Espacial Europea (ESA) el 2022, en qualitat de reserva, espera ser "un primer exemple dels molts que vindran" i que, "no gaire tard", el gènere ni ni tan sols sigui noticiació.

Ha indicat que al llarg de la Història hi ha hagut "un grapat" d'astronautes, originalment gairebé tots homes, i "ara això està canviant, però molt recentment".

Sara García, investigadora i astronauta a reserva de l'Agència Espacial Europea (ESA). - JUANMA SERRANO/UIMP

"Si els canvis de pes ens està portant diverses generacions en professions quotidianes que poden formar part del nostre dia a dia, una de tan puntual potser li porti una mica més de temps", ha apuntat García, per a qui amb la selecció de l'ESA " ha quedat palès" que "ser home o ser dona no és cap tipus de condicionament" i que astronauta pot ser "qualsevol que reuneixi els requisits".

En aquest punt, ha assegurat que a la selecció de l'ESA "no hi ha avantatges", el procés ha estat "completament cec" i no ha tingut en consideració el gènere, i hi ha "paritat" d'homes i dones "tot i que es va presentar només un 25% de dones".

Així ho ha assenyalat García aquest dimecres a preguntes de la premsa a Santander, amb motiu de la seva participació a la VII Aula d'Estiu 'Blas Cabrera' de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

García ha explicat que les missions dels astronautes "no en depenen", sinó que, generalment se'ls assigna en funció de les necessitats dels estats membres i hi ha "molts actors" involucrats.

En aquest sentit, ha manifestat que si el Govern espanyol financés una missió específica per a ella, li agradaria se centrés en la investigació biomèdica, donat el seu perfil, cosa que podria ser "molt interessant" per avançar en la investigació que s'està fent als laboratoris, provar tecnologia d'empreses espanyoles i "pel que representaria" per al país tenir la primera dona en òrbita fent recerca biomèdica, tant pel progrés com per "inspirar" futures generacions.

"No és desgavellat, se sol finançar així", ha afegit García, que ha recordat que la segona missió de Pedro Duque va ser promocionada pel Govern central i en la majoria dels casos és així. "Quan un govern té especial interès que el seu astronauta dugui a terme una missió, la contribució a l'ESA generalment ho ha de demostrar també", ha afegit.

García, que es va formar a la Universitat de León, creu que és "una demostració" que des de la universitat pública i de la perifèria es pot donar la formació "idònia" per "que arribis lluny i adquireixis aquests pilars de coneixement que després et va a permetre construir-hi i convertir-te en una professional".

I ha censurat els "prejudicis" que hi ha en aquest sentit, assenyalat que, quan va presentar la seva candidatura, ella mateixa "dubtava" si la considerarien astronauta en venir d'una universitat "tan petita".

QUEDA "MOLTÍSIM PER FER" EN INVESTIGACIÓ



Amb motiu de la seva participació al curs de la UIMP, la biòloga molecular ha destacat que la innovació i la investigació és "el que promou el progrés dels països".

Creu que la gent comença a ser "més conscient" de la importància de la ciència i la investigació, cosa que està "impulsant" que en els governs es vagi invertint "una mica més".

"Està havent-hi canvis, jo mateixa els estic notant a nivell personal en la facilitat o dificultat d'aconseguir projectes o ajudes", ha traslladat García, si bé ha valorat que "estem encara molt lluny de l'aportació necessària perquè la investigació pugui funcionar amb solvència i amb tranquil·litat".

Ha apuntat que actualment segueixen havent de "barallar" per cada ajuda i projecte, cosa que, juntament amb els temes burocràtics, "alenteix moltíssim l'avenç i el progrés".

D'aquesta manera, la investigadora creu que "s'estan fent passos", "anem en la bona direcció, la mentalitat "va una mica en aquesta línia", però "queda moltíssim per fer".