El cantautor d'origen mexicà-nord-americà, Sixto Rodríguez , la vida del qual va quedar plasmada a l'aclamat documental guanyador de l'Óscar "Searching For Sugar Man" (2012), va morir dimarts als 81 anys, segons va anunciar la seva pàgina web oficial.

“Amb gran tristesa a Sugarman.org vam anunciar que Sixto Díaz Rodríguez va morir avui. Expressem el nostre més sentit condol a les seves filles -Sandra, Eva i Regan- ia tota la seva família. Rodríguez tenia 81 anys. Que la seva estimada ànima descansi en pau”, detalla el comunicat.



Rodríguez va llançar dos àlbums a principis de la dècada de 1970, "Cold Fact" (1970) i "Coming from Reality" (1971), que no van aconseguir una gran atenció als Estats Units en aquell moment. Tot i això, la seva música va ressonar de manera sorprenent a Sud-àfrica durant el mateix període, on es va convertir en un símbol de la lluita contra l'apartheid i les seves lletres socialment conscients van ressonar profundament amb la joventut sud-africana.

Tot i la seva popularitat a Sud-àfrica, hi va haver un misteri al voltant del destí de Rodríguez. Aleshores, es rumorejava que havia mort, cosa que va portar que la seva història fos el focus del documental "Searching for Sugar Man" (2012), dirigit per Malik Bendjelloul. El documental segueix la recerca de dos fanàtics sud-africans per descobrir la veritat darrere de la desaparició de Rodríguez i es converteix en una història sorprenent de redescobriment i reconeixement tardà.

El documental va catapultar Rodríguez novament a l'atenció mundial i la seva música va guanyar una nova audiència. A mesura que es va donar a conèixer la seva increïble història i talent musical, va fer gires internacionals i va rebre el reconeixement que mereixia. La seva influència en la música i la seva capacitat per connectar amb temes socials i emocionals han fet de Rodríguez una figura estimada a l'escena musical global.