Un total de 249 persones van morir per ofegaments no intencionats en espais aquàtics a Espanya entre l'1 de gener i el 31 de juliol del 2023, segons l'Informe Nacional d'Ofegaments (INA), d'Universae, que destaca que aquesta és la xifra més alta dels darrers cinc anys i que el mes de juny va ser crític, amb 79 víctimes.

Banyista tirant-se a la piscina - JUNTA D'ANDALUSIA

Així mateix, l'estudi, realitzat per l'Institut Superior de Formació Professional esmentat, revela que les comunitats autònomes més afectades per aquest succés són Andalusia, seguida de Catalunya, el País Valencià i les Illes Canàries, mentre que Múrcia i el País Basc són les úniques regions amb menys de deu morts per ofegament en el mateix període.

Amb l'objectiu de prevenir ofegaments i garantir la seguretat dels ciutadans, la Unitat de Defensa, Seguretat i Emergències de (Universae) recomana als banyistes conèixer les condicions locals de corrents i profunditat en medis naturals com rius i llacs , a més d'escollir zones segures que estiguin supervisades per socorristes.

"Sent conscients de la preocupant situació d'ofegaments i lesions en espais aquàtics, busquem conscienciar sobre la importància d'adoptar comportaments responsables a l'aigua i així, junts, garantir moments inoblidables sense riscos", explica el director de la Unitat de Defensa, Seguretat i Emergències de UNIVERSAE, Sergio Gil, pel fet que, la "prevenció és clau".

D'altra banda, l'estudi insisteix els adults que vigilin constantment els menors mentre estiguin a l'aigua oa prop, i que aquells que no sàpiguen nedar utilitzin armilles salvavides.

També demana als banyistes que respectin les banderes a les platges i que mai neden només a llocs remots, ja que en cas d'emergència és convenient que algú hi pugui ajudar. De la mateixa manera, aconsella evitar el consum d'alcohol abans de banyar-se perquè pot disminuir la capacitat de reacció davant d'un perill.

Així, subratlla que és preferible banyar-se de dia, ja que la nit dificulta la visibilitat, alhora que demana precaució en tirar-se de cap des d'altures elevades, i en cas de sortir de l'aigua amb cansament o fred recorda que és important verificar la temperatura i esperar dues hores després de dinar.

En cas de situació de perill a l'aigua, aconsella mantenir la calma i sol·licitar ajuda immediatament als socorristes o serveis d'emergència, ja que el document recorda que actuar amb serenitat i rapidesa pot salvar vides.