Un grup de turistes espanyols segueix atrapats en un hotel de la regió etíop d'Amhara, ubicada al nord del país, pels enfrontaments entre les forces de seguretat de l'Estat i les milícies Fano. No obstant, Inma, una periodista atrapada allà, ha explicat que estan esperançats i sembla que aviat podran tornar a Espanya ja que hi ha hagut avenços en l'ofensiva contra milicians en aquesta regió.

25 d'octubre de 2020, Sela Dingay, Amhara, Etiòpia: Els vilatans resen fora de l'església Tsadkane Maryam, a mig construir, a Sela Dingay @ep

"Estem esperançats i sembla que aviat sortirem. L'agència de viatges, d'alguna manera, està pendent per agilitzar tràmits i el Consolat també", ha explicat Inma en una conversa telefònica amb Europa Press, que assegura que el grup es troba a contacte amb el Consolat i que ciutats que ahir mateix estaven preses per la milícia ja s'han recuperat per part de les forces de seguretat del país. "Això indica que les carreteres s'obriran", ha dit.

Inma va arribar a Etiòpia dimecres 2 d'agost passat per visitar el país que es trobava en una situació tranquil·la i va poder fer turisme "normal, tranquil·líssim i sense cap alteració". Tot i això, divendres el Govern etíop va declarar l'estat d'emergència a la regió d'Amhara, arran d'un empitjorament dels combats després que les milícies Fano es fessin amb el control de l'aeroport de la ciutat santa de Lalibela, Patrimoni de la Humanitat pels seus antics monestirs coptes del segle XI.

Durant aquests dies els 19 espanyols a la zona es troben vivint en un hotel "molt precari" amb tota mena d'insectes, "puces i sense aigua corrent" , si bé, Inma ha subratllat que s'emporten una sensació de la gent i de la família "flipant" i estan "encantats" amb l'hospitalitat dels locals.

D'altra banda, l'espanyola ha volgut aclarir que, prèviament al viatge, a la pàgina web del Ministeri d'Exteriors no hi constava cap recomanació de no visitar el país africà. "Això no ho hem vist ningú enlloc", ha llançat. Així mateix, ha insistit que les guies turístiques els han recalcat que és un dels països més segurs d'Àfrica, abans que esclatés el conflicte. "Ens va agafar sobtadament", ha explicat.

"Hi ha jubilats, gent molt viatgera que ha visitat molts països d'Àfrica", ha manifestat Inma, aclarint així que a la web del Ministeri no deia la "no recomanació" de visitar el lloc, sinó que aquest avís es va publicar dissabte, una vegada que va esclatar el conflicte armat.

El Govern d'Etiòpia ha informat aquest dimecres d'avenços a l'ofensiva contra milicians a la regió d'Amhara, situada al nord del país africà, i ha assegurat que algunes de les principals ciutats d'aquesta zona ja estan "lliures de bandits", això que permetria entre altres qüestions la represa del transport.

Tot i els avenços, les autoritats també han reconegut que alguns combatents intenten ocultar-se en llocs religiosos o monumentals, però han promès continuar treballant per garantir la seguretat a tota la regió. Segons la versió oficial, tota l'ofensiva es fa amb respecte a l'Estat de Dret.