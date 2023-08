Tablet a una escola / @EP

La comunitat educativa i les organitzacions d'infància adverteixen de la manca de formació, tant dels professors com dels alumnes, en digitalització, així com dels riscos que l'ús de pantalles a les escoles té per als infants.

"Cal una formació en competència digital tant del professorat com de l'alumnat. Aquesta formació en la competència digital ajudarà que la digitalització s'estructuri i s'incorpori d'una manera més sensata i conscient", ha assegurat el secretari general d'Escoles Catòliques , Pedro José Horta a EuropaPress.

Així, ha avisat que a l'àmbit de l'educació "s'incorporen determinades novetats sense la formació adequada perquè respongui a l'ús i als fins que es pretén": "Això ens ha passat a Espanya ia altres països". Tot i això, Huerta ha assenyalat que això "no són frens" a la digitalització sinó que es tracta de "petites parades", per la qual cosa defensa que "no cal desdigitalitzar, sinó que cal tenir seny i criteri a l'hora d'orientar aquestes metodologies".

També ha valorat que l'ús de mitjans digitals "s'ha de correspondre a determinades edats en el procés educatiu". Per això, des d' Escoles Catòliques fa uns quants anys que criden l'atenció sobre els "perills" d'incorporar l'ús de pantalles en edats "excessivament primerenques" pel fet que "manca dels necessaris criteris perquè realment respongui als fins educatius que es busquen ". D'aquesta manera, el secretari general d'Escoles Catòliques precisa que la qüestió "no és tant limitar sinó ser conseqüents amb l'ús, els fins, les edats i les etapes educatives en què s'incorporen aquests mitjans digitals".

"Hi ha moltes escoles on l'ús dels mitjans digitals està donant un resultat molt positiu fins i tot en compressió lectora, i en altres no estan sent bons els resultats", ha apuntat Huerta, que ha incidit a "continuar treballant" en el nivell de formació i capacitació que s'està donant tant als docents com als alumnes per estar capacitats als mitjans digitals.

UNA NORMA ÚNICA SOBRE L'ÚS DE TELÈFONS MÒBILS EN COL·LEGI



Respecte a l'ús de telèfons mòbils a les escoles, Escoles Catòliques reclama que hi hagi una norma que "sigui la mateixa" a totes les comunitats autònomes i que hi hagi "un estudi real sobre aquest tema". Dins d'aquesta normativa, segons explica Huerta, "caldria definir molt bé quins són els fins" de l'ús del telèfon mòbil a les aules.

"Jo personalment com a docent que he estat considero que l'ús del mòbil ha de venir justificat per alguna cosa. El que es puguin fer servir els mòbils per a altres qüestions o fora de l'àmbit pedagògic als centres educatius és una qüestió que cal fer una norma des de les administracions, cal fer un debat i que allò que es normatitzi sigui comú, sigui per a tots", ha postil·lat el secretari general d'Escoles Catòliques.

La Comunitat de Madrid i Galícia són les úniques comunitats autònomes espanyoles que prohibeixen l'ús de telèfons mòbils com a mecanisme de comunicació a les escoles durant els períodes lectius, mentre que a la resta de regions són els centres els que en limiten l'ús. En concret, Galícia va prohibir l'any 2015 l'ús de mòbils als centres educatius, mentre que la Comunitat de Madrid ho va prohibir el 2020.

PACTE D'ESTAT PER LIMITAR L'ÚS DE PANTALLES A L'ESCOLA



Per part seva, sis organitzacions d'infància i de protecció d'usuaris d'Internet reclamen un Pacte d'Estat per protegir els menors dels riscos d'Internet i les xarxes socials que, entre altres mesures, demana que limiti l'ús de mòbils i pantalles a la escola.

Concretament, l'Associació Europea per a la Transició Digital, promotora de la iniciativa, Save The Children, Fundació ANAR, iCMedia, Dale la Vuelta i Unicef plantegen promoure la regulació a les comunitats autònomes per limitar l'ús dels mòbils als centres educatius, i per adequar lús dels dispositius tecnològics a laula a pautes per edats.

"La infància és el futur. Un futur amb moltes oportunitats però amb molts perills i riscos com l'avenç digital o la Intel·ligència Artificial. L'ésser humà ha d'estar al comandament dels elements i no els elements al comandament de l'ésser humà", adverteix la presidenta de la Secció de Drets Civils de l'Ateneu de Madrid, Francisca Sauquillo.

Igualment, les organitzacions demanen que es fomentin les Escoles de Pares i Mares per dotar-los d'eines que els permetin educar els fills i les filles en un ús responsable d'Internet i les Xarxes Socials.

LES FAMÍLIES DEMANEN QUE ELS PROFESSORS SUPERVISIN L'ÚS DE PANTALLES

En aquest context, la presidenta de la Confederació de Pares d'Alumnes (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, considera que l'ús de dispositius digitals a les aules "ha d'estar supervisat i orientat pels professors i en les famílies pels pares" ": "També en això hi ha d'haver col·laboració entre família i escola per gestionar-ho tan bé com sigui possible".

Per a la presidenta de COFAPA, "és important fer un ús equilibrat de la tecnologia, sense oposar-ho al paper", ja que, segons ell, es tracta d'una cosa "complementària i no excloent". Tot i això, ha destacat en declaracions a Europa Press que hi ha "molta pluralitat" a les famílies ia les escoles sobre la manera de gestionar l'ús de pantalles en els menors, encara que ha matisat que ella no és partidària d'"idealitzar uns models ni de demonitzar-ne d'altres".

Sobre l'accés dels menors a continguts inapropiats a través de la tecnologia, Ladrón de Guevara defensa que es tracta d'"un problema de tots", i per això les famílies són responsables d'"educar i acompanyar" els seus fills en el seu creixement i educar-los “de manera integral”. "Veig que moltes vegades aquest problema no procedeix tant dels dispositius que s'usen a l'escola, sinó del costum estès de regalar massa d'hora un mòbil als nens i d'utilitzar-lo com a remei ràpid perquè estiguin entretinguts i no molestin", puntualitza .

En aquest sentit, la presidenta de COFAPA insisteix que és "fonamental" la formació de les famílies a l'àmbit digital per evitar els problemes que s'estan trobant. "Sempre la generació més jove anirà una mica per endavant, però els pares i professors ens hem de prendre la molèstia de ser més experts perquè la nostra intervenció en aquesta àrea sigui més efectiva", afegeix.

CONSEQÜÈNCIES NEGATIVES D'UN ÚS EXCESIU DE LA TECNOLOGIA

Sobre això, experts pedagogs de l'editorial Rubio avisen que l'ús excessiu de les tecnologies per part dels nens "comporta conseqüències negatives que n'afecten el desenvolupament adequat", per la qual cosa remarquen la importància de "fomentar un ús equilibrat i conscient de les tecnologies".

Entre aquestes conseqüències negatives, destaquen una "disminució de la capacitat de llegir o escriure textos llargs; més risc de patir depressió infantil, obesitat o problemes de conducta; dificultat per escriure, dibuixar o manipular objectes tangibles; o limitació de la capacitat d'aprendre a mitjançant l'observació i l'exploració”.

Finalment, el director del col·legi de Foment Las Tablas-Valverde, Fernando San José, ha explicat a Europa Press que amb l'arribada de la pandèmia van accelerar la implantació de 'chromebooks' davant la necessitat d'atendre els nens des de casa. Gràcies a aquests dispositius, "cap alumne no es va quedar enrere acadèmicament".

"Hi ha hagut coses a millorar perquè el professorat s'ha hagut d'adaptar per treure les pròpies competències digitals, però l'avaluació que fem és molt positiva", ha conclòs el director del centre