Carnet de conduir europeu

La Unió Europea ha estat dedicant molts anys a elaborar el carnet europeu, el qual s'espera que prengui forma el 2024 i, possiblement, s'implementi en fase de proves a països com Lituània. D'aquesta manera, hi haurà un carnet únic per a tot Europa que estarà vigent a partir de la propera dècada.

La UE porta treballant en un model de carnet de conduir estandarditzat des del 1980, tenint com a resultat l'actual, el qual tenen aproximadament 250 milions de persones.

El carnet vigent està disponible únicament en forma física, presentant una uniformitat en termes de mida, dades i mesures de seguretat que resulta en una gran similitud a tots els països.

La proposta rau que el futur carnet de conduir adopti un format completament digital. Això no obstant, la Unió Europea atorga als països l'autorització per continuar emetent carnet en format físic, sempre que es mantingui la uniformitat actual, que serà millorada gradualment en termes de seguretat i contingut. Això inclou la incorporació obligatòria d'un xip o un codi QR.

S'establirà un període de transició durant el qual tots dos formats seran vàlids. Després d'aquesta fase, únicament es farà servir la versió digital, recolzada també per una aplicació comuna per a dispositius mòbils. Cada país tindrà la responsabilitat d'implementar aquesta transició d'acord amb les condicions pròpies.



No obstant això, aquesta transformació abasta molt més que simplement allò físic. Darrere d'aquesta evolució hi ha la completa unificació del trànsit a Europa, abastant tant els codis de circulació com les sancions i la seva execució.

D'aquesta manera, l'existència d'un carnet digital únic possibilita, per exemple, que la suspensió del permís de conduir a causa de raons mèdiques o certes infraccions tingui validesa a tot el continent europeu.

La seva operació estarà sota la tutela d'una entitat comuna, una cosa semblant a una Direcció General de Trànsit europea, la ubicació de la qual encara està per definir. A través d'aquesta entitat se supervisarà la política vial a tota la regió europea, així com la seguretat a les vies.

Tot això es deriva dels requisits establerts pels programes europeus #roadsafety i #VisionZero, els quals han estat en desenvolupament durant anys amb el propòsit d'assolir la meta de zero víctimes mortals en accidents dins de la Unió Europea per a l'any 2050. ha fixat una fita intermèdia que implica reduir a la meitat el nombre de morts en accidents de carretera el 2035 en comparació dels registres del 2019.