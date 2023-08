Dona embarassada, recurs - UNSPLASH

El Govern en funcions de Pedro Sánchez va aprovar al Consell de Ministres una instrucció que podria afectar greument un dels drets conquerits per les dones: l'avortament . Segons el que ha publicat el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), els bebès morts abans de néixer però que hagin aconseguit més de sis mesos de gestació hauran de ser inscrits i podran tenir nom a l'arxiu del Registre Civil a partir d'aquest dimecres.

Aquesta nova regulació, que ha entrat per la porta del darrere i sense ser presentada per part de l'Executiu, no xoca directament amb l'actual dret a l'avortament, que preveu que les dones puguin interrompre el seu embaràs fins a la setmana 22 - abans dels 6 mesos -. La instrucció tampoc no preveu que el nadó nonat que rebi el nom es converteixi en persona jurídica. Però, tal com han alertat diversos col·lectius feministes en declaracions a CatalunyaPress, aquesta nova norma dictada pel Govern central és un primer pas per a reconèixer les reivindicacions històriques dels col·lectius antiavortistes o provida: el donar identitat a una persona que no ha nascut i, per tant, equiparar la seva mort amb la d'un ésser humà que sí que ho ha fet.

Núria González, advocada i especialista en drets humans i representant de l'associació l'ESCOLA AC, denuncia que "acceptar i donar característiques d'ésser humà a fetus que no són persones jurídiques segons la llei és obrir la porta al reconeixement d'un nadó com a ésser humà des del moment de la concepció". En declaracions a CatalunyaPress la lletrada incideix que fer un nom a un fetus pot ser un pas perillós, perquè el nom "és l'essència que dóna l'entitat a les persones, perquè no hi pot haver persones sense nom, el codi civil no ho permet" ". "Si l'element essencial que atorga personalitat jurídica és el nom i estem permetent que fetus, que no són persones, perquè no han complert el requisit per fer-ho, que és néixer vius, tinguin una característica que és exclusiva de les persones, estem obrint la porta que es reconegui els fetus com a persones en qualsevol moment de l'embaràs, que és la reivindicació històrica dels col·lectius antiavortistes i provida ”, afegeix González.

En el mateix sentit es pronuncia la periodista, psicòloga i referent del feminisme català Carme Freixa, que assenyala que aquesta llei podria venir impulsada per pressions "per part d'associacions que actuen com a lobbies per al reconeixement del dol" . "Com a psicòloga puc dir que inscriure un nen no nat en un registre no et fa cap acompanyament de res, el que cal és exigir a totes les clíniques que tinguin una unitat per a embarassos que no han arribat a terme, on puguin atendre psicològicament aquestes dones i acompanyar-les", sentencia Freixa.

NOM PER AL FET I FALTA DE DRETS PER A LA MARE

Freixa assenyala una de les principals incongruències d'aquesta instrucció dictada pel Govern central: reconeixen el dret del nen no nat a tenir nom i, no obstant, no reconeixen els drets de la mare, que ha passat per un procés de part, encara que hagi donat a llum un nen no viu. Per això, la periodista i activista feminista demana “una baixa laboral reconeguda” per a aquestes dones, que actualment no està reconeguda per la llei.

La també feminista i metge de família, Júlia Martínez, incideix en la importància de reconèixer la baixa laboral en les dones que han perdut un fill, a més de "tractar el patiment d'aquestes persones que han tingut una mort el tercer trimestre de l'embaràs, que és un procés molt traumàtic a nivell psicològic”. Per això, la metgessa creu que, més que tractar el dol inscrivint el nen, el necessari és proporcionar "atenció psicològica o psiquiàtrica, depenent del cas". També creu que seria adequat que es proporcionés una baixa a la parella de la mare per “no haver d'anar a treballar l'endemà d'haver perdut un fill”.

UNA LLUITA SENSE TREGA

Organitzacions feministes de tot el país han mostrat aquest dijous la seva "profunda preocupació davant la Instrucció" en una nota de premsa enviada als mitjans, que denuncien en bloc que "aquest posicionament jurídic del Ministeri de Justícia suposa una concessió sense precedent als col·lectius antidrets (els autodenominats “pro-vida”)".

"Les dones feministes ja estem curades d'espant i veure com tot és qüestionable quan afecta els nostres drets" , lamenta Carme Freixa, que assenyala que aquesta decisió del Govern "més progressista de la història" va en línia amb les tesis plantejades per Isabel Díaz Ayuso , que "va demanar que els nadons no nascuts puguin constar per accedir als avantatges de la família nombrosa". Encara que com sempre, incansables, continuaran lluitant, perquè a la lluita feminista costa molt fer un pas endavant, i per això no permetran que es retrocedeixi, ni per agafar aire.