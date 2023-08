La interfície de Disney +

Mesos després que Netflix comencés a prendre mesures contra els comptes compartits, sembla que Disney+ seguirà els mateixos passos del seu competidor. Durant la darrera reunió de beneficis de Disney, el CEO de la companyia, Bob Iger, va revelar que actualitzaran els seus termes i condicions per abordar l'intercanvi de contrasenyes el 2024.

"Estem buscant maneres d'abordar l'ús compartit de comptes i quines són les millors opcions perquè els subscriptors de pagament comparteixin els comptes amb amics i familiars" , va declarar Iger, tal com recull ComicBook. "Més endavant, aquest any, començarem a actualitzar els nostres acords de subscripció amb termes addicionals i les nostres polítiques d´ús compartit, i implementarem tàctiques per impulsar la monetització en algun moment del 2024", ha afegit.

De moment, Iger no ha revelat quines mesures prendran. A la mateixa reunió, Iger també va revelar que tant Disney+ com Hulu augmentaran els preus de la seva subscripció mensual. "Ja tenim l'habilitat tècnica per monitoritzar els comptes compartits. I no us donaré un número específic, excepte per dir que és significatiu. Però no sabem, fins que ens posem a treballar, quant de l'intercanvi de contrasenyes que eliminem es convertirà en un creixement de subscriptors. Òbviament, creiem que n'hi haurà alguns, però no especularem. No obstant, el que estem dient és que al calendari del 2024 abordarem aquest problema", va afegir.

Disney+ va anunciar a més a més l'arribada a partir del novembre d'un nou pla de subscripció amb anuncis amb preu de 5,99 euros al mes. El nou pla Estàndard amb anuncis estarà disponible a partir de l'1 de novembre, juntament amb dues ofertes de subscripció Estàndard i Premium més, als països següents: Regne Unit, França, Alemanya, Suïssa, Itàlia, Espanya, Noruega, Suècia i Dinamarca.

A Espanya, Disney+ costa 8,99 euros al mes i 89,90 euros a l'any al seu pla Estàndard sense anuncis que permet la reproducció simultània en dos dispositius . El pla Premium, que permet quatre reproduccions simultànies continguts a 4K UHD, té un cost d'11,99 euros al mes i 119,90 euros any. Actualment la plataforma permet compartir els comptes, oferint descàrregues il·limitades en fins a 10 dispositius i fins a 7 perfils. Els subscriptors actuals mantindran la vostra subscripció actual, que passarà a ser Premium, i tindran l'opció de canviar al pla Estàndard o al pla Estàndard amb anuncis.

Netflix va ser el primer servei de streaming a posar fre als comptes compartits i va començar a prendre les primeres mesures a principis del 2023. Des que es van implementar els nous plans de Netflix, la companyia afirma que ha guanyat cinc milions de subscriptors.