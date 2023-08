Trànsit de cotxes a l'autovia / @EP

La Direcció General de Trànsit (DGT) posarà en marxa aquest divendres, 11 d'agost, a les 15.00 hores, una nova Operació Especial amb motiu del pont del 15 d'agost, que es prolongarà fins dimarts que ve a les 24 hores. Durant aquests cinc dies, Trànsit preveu que es produeixin 8.550.000 moviments , tant de llarg com de curt recorregut per totes les carreteres de la geografia nacional.

A més dels desplaçaments de sortida i tornada pel canvi de quinzena, la DGT afegeix que s'uniran els que es realitzin a poblacions del litoral i platges o zones de segona residència. Així mateix, aquest cap de setmana també se celebraran festejos en nombroses poblacions del territori nacional, per la qual cosa preveu que s'incrementin els viatges de curta distància per desplaçar-s'hi, tant per la xarxa principal de carreteres com per la secundària, especialment a les nits i matinades d'aquests dies d'operació especial.

Per tot això, Trànsit insisteix els conductors a extremar les mesures de seguretat viària i, molt especialment, no conduir sota els efectes de l'alcohol i/o les drogues per la qual cosa s'intensificaran les mesures preventives de control de velocitat, alcoholèmia i drogues per part dels agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, coincidint a més l'operatiu amb la campanya especial de vigilància i control d'alcohol i drogues que, tant els agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, com les policies locals que s'hi sumin, portaran a terme des d'aquest dilluns 14 d'agost, tant a carreteres com a nuclis urbans, amb l'objectiu de conscienciar sobre el risc que suposa la suma del consum d'alcohol i/o drogues i la conducció.

MESURES ESPECIALS



Per donar cobertura a aquesta operació i fer que tots els moviments previstos siguin segurs, Trànsit ha establert una sèrie de mesures de regulació, ordenació i vigilància del trànsit per a les quals compta amb agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, personal funcionari de els vuit centres de gestió de trànsit i personal encarregat del manteniment d'equips i de la instal·lació de mesures a la carretera, a més del personal dels serveis d'emergències.

Pel que fa als mitjans materials, la DGT compta amb 780 radars fixos de control de velocitat , dels quals 92 són de tram, 545 radars mòbils que poden anar embarcats als vehicles de l'ATGC, 245 càmeres i 15 furgonetes camuflades per a control de l'ús de mòbil i cinturó de seguretat.

De la mateixa manera, disposa d'helicòpters i drons per a la vigilància des de l'aire i de vehicles i motos sense retolar que circularan per tota mena de vies.

Per tal d'afavorir la circulació a les zones més conflictives, la DGT ha indicat que s'instal·laran carrils reversibles i addicionals amb cons a les hores de més afluència circulatòria i s'establiran itineraris alternatius.

De la mateixa manera, ha explicat que es paralitzaran les obres a les carreteres, es limitarà la celebració de proves esportives i altres esdeveniments que suposin l'ocupació de la calçada i es restringirà la circulació de camions de mercaderies en general i als que transporten determinades mercaderies a certs trams, dates i hores.

EVITAR LES HORES MÉS CONFLICTIVES

Les previsions de circulació elaborades per Trànsit contemplen que divendres a la tarda, principalment entre les 16.00 i les 23.00 hores, es produiran importants moviments de vehicles que provocaran intensitats elevades i problemes de circulació a les sortides de les grans ciutats, així com a les principals vies de comunicació daccés a les zones turístiques del litoral, segona residència i poblacions en festes.

El dissabte al matí (de 9.00 a 14.00 hores) continuarà el trànsit intens de sortida a nombroses poblacions de tota la geografia, mentre que diumenge, especialment entre les 19.00 i les 22.00 hores, començarà el retorn dels que hagin gaudit d'aquest cap de setmana estival.

Com ha assenyalat la DGT, dilluns preveu que sigui el dia més tranquil d'aquesta operació especial i dimarts, de 18.00 a 23.00 hores, començarà l'operació tornada.

Entre altres consells, Trànsit recomana als conductors responsabilitat al volant; en els desplaçaments a poblacions en festa, ja siguin diürns o nocturns, no abaixar mai la guàrdia encara que es tracti de trajectes curts, posar-se el cinturó de seguretat, respectar els límits de velocitat i la senyalització de la carretera.

També advoca per planificar el viatge per la ruta més segura i evitant les hores més conflictives per evitar imprevistos i, en desplaçaments llargs, assegurar-se que el vehicle està en condicions òptimes, revisant almenys l'enllumenat, l'estat dels frens i dels pneumàtics, entre d'altres recomanacions.