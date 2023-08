Vehicles a l'autovia A-3 / @EP

L'arrencada de l' operació sortida pel Pont de la Coloma a Madrid, que coincideix a més amb el canvi de quinzena en plena temporada estival, està causant complicacions ja a les carreteres de sortida de Madrid, principalment a l'A-1, A-2 i M-50.

Segons ha informat la Direcció General de Trànsit (DGT) , a les 14.00 hores, la dificultat a la carretera de sortida A-1 es trobava a l'altura del Circuit del Jarama, mentre que a l'A-2, s'apreciava "major lentitud Al terme municipal d'Alcalá de Henares.

Per la seva banda, la carretera de sortida M-50 presenta més retenció dels vehicles a l'alçada de Boadilla del Monte, en la incorporació amb l'A-6.

El matí s'ha mantingut "molt tranquil·la" fins a aquest moment en què la circulació comença a complicar-se a causa de l'Operació Sortida. Així mateix, des de la DGT han posat èmfasi en la importància per als conductors d'extremar la precaució, a més de pel trànsit, per les elevades temperatures.

La DGT posarà en marxa a les 15.00 hores una nova Operació Especial amb motiu del pont del 15 d'agost, que es prolongarà fins dimarts a les 24 hores. Durant aquests cinc dies, Trànsit preveu que es produeixin 8,55 milions de desplaçaments, tant de llarg com de curt recorregut al conjunt de la xarxa de carreteres.

En el cas concret de la Comunitat de Madrid, els desplaçaments previstos a les carreteres madrilenyes per la Delegació de Govern de Madrid per a aquest cap de setmana i el pont arriben a la xifra de 1.450.000.

Per tot això, Trànsit insisteix els conductors a extremar les mesures de seguretat viària i, molt especialment, no conduir sota els efectes de l'alcohol i/o les drogues per la qual cosa s'intensificaran les mesures preventives de control de velocitat, alcoholèmia i drogues per part dels agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, coincidint a més l'operatiu amb la campanya especial de vigilància i control d'alcohol i drogues que, tant els agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, com les policies locals que s'hi sumin, portaran a terme des d'aquest dilluns 14 d'agost, tant a carreteres com a nuclis urbans, amb l'objectiu de conscienciar sobre el risc que suposa la suma del consum d'alcohol i/o drogues i la conducció.

EVITAR LES HORES MÉS CONFLICTIVES

Les previsions de circulació elaborades per Trànsit contemplen que aquesta tarda, principalment entre les 16.00 i les 23.00 hores, es produiran importants moviments de vehicles que provocaran intensitats elevades i problemes de circulació a les sortides de les grans ciutats, així com a les principals vies de comunicació d'accés a les zones turístiques del litoral, segona residència i poblacions a festes.

El dissabte al matí (de 9.00 a 14.00 hores) continuarà el trànsit intens de sortida a nombroses poblacions de tota la geografia, mentre que diumenge, especialment entre les 19.00 i les 22.00 hores, començarà el retorn dels que hagin gaudit d'aquest cap de setmana estival.

Com ha assenyalat la DGT, dilluns preveu que sigui el dia més tranquil d'aquesta operació especial i dimarts, de 18.00 a 23.00 hores, començarà l'operació tornada.

Entre altres consells, Trànsit recomana als conductors responsabilitat al volant; en els desplaçaments a poblacions en festa, ja siguin diürns o nocturns, no abaixar mai la guàrdia encara que es tracti de trajectes curts, posar-se el cinturó de seguretat, respectar els límits de velocitat i la senyalització de la carretera.

També advoca per planificar el viatge per la ruta més segura i evitant les hores més conflictives per evitar imprevistos i, en desplaçaments llargs, assegurar-se que el vehicle està en condicions òptimes, revisant almenys l'enllumenat, l'estat dels frens i dels pneumàtics, entre d'altres recomanacions.