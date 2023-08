Nens petits / @EP

La majoria de nens espanyols volen ser futbolistes de gent gran (35,8%), seguit de policia (9,1%), mentre que les nenes es decanten per ser professores (24,2%) i veterinàries (86,%). Així ho reflecteix la 'VII Enquesta Adecco Què vols ser de gran' , del Grup Adecco, realitzada a partir de dades d'una enquesta prop de 1.100 nens a tot Espanya d'entre 4 i 16 anys, per conèixer la seva opinió sobre la situació del mercat de treball i lactualitat.

L'estudi també revela que el 5,9% dels nens espanyols vol ser professor, el 4,3% científic i el 3,2% informàtics, mentre que les nenes continuen desitjant ser professores (professió triada per 1 de cada 4), veterinàries (8,6%), policies (5,4%), metgesses (4,3%) i cuineres (4,3%).

Per a ells, el millor cap possible és un amic proper (12,3%) i el 8,6% preferiria posar-se a les ordres del seu pare, seguit de l'opció de tenir com a cap la seva mare (7%) o treballar per als jugadors de futbol Cristiano Ronaldo o Leo Messi (6,4%).

Elles també prefereixen com a primera opció una amiga o amic per posar-se a les seves ordres (19,9%). En segon lloc, volen treballar per a la seva mare (13,4%), per al seu professor o professora actual (7,5%) i en quart lloc trien ser els seus propis caps (6,5%). A partir d'aquí, el món de la música pren el protagonisme ja que apareixen dos artistes de renom com a possibles caps: la cantant colombiana Karol G (4,3%) i la barcelonina Aitana (amb un 3,8% de vots).

Tot i que un de cada quatre dels enquestats no sap què contestar perquè no sol veure les notícies, per al 17,4% dels participants a l'enquesta la invasió russa d'Ucraïna és la notícia més important de l'any. A molta distància (4%), la sequera que aquesta primavera es va fer latent a moltes zones d'Espanya, els terratrèmols de Turquia i Síria (2,9%) i la fi de les màscares (2,7%).

Els nens i nenes espanyols consideren a més que el tret general que millor defineix un bon treballador és l'actitud que tinguin davant de la feina (27,3%), seguit de la seva personalitat (22,1%) i de les seves habilitats (12, 1%). També consideren important la puntualitat (6,6%) i la formació (5,7%).

En ser preguntats pel producte que vendrien si haguessin de muntar la seva pròpia empresa, els nois escullen muntar un negoci de venda de cotxes (7,5%), seguit de vendes de coses de futbol i també menjar (empat a 6,4%) ). Tot i això, les noies muntarien primer una botiga per vendre roba (17,2%), material escolar (5,4%), menjar (4,3%) i llaminadures (4,3%).

Tots dos sexes trien viatjar com el millor pla per als seus anys de jubilació, així votat pel 16% i el 17,2%. Però a partir d'aquí canvia l'ordre de les seves prioritats. Ells volen veure la tele (9,1%) i no fer res (5,3%) i elles volen cuidar els néts/es (10,2%) i passar temps en família (5,4%).

Tres anys després de l'auge del teletreball, un 41,3% el defineix com l'opció de treballar des de casa, encara que un 31,9% diu que no sap què és i el 14,7% creu que és treballar gràcies a la tecnologia.