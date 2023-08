Foto: @EP

Educo ha alertat de la desprotecció que pateixen els col·lectius més vulnerables, com els nens, les persones de més edat o amb necessitats especials, en plena onada de calor a Espanya , amb més de 40 graus a diferents punts del territori.

En el cas dels menors d'edat, l'ONG denuncia que pateixen temperatures altes sense opció de poder anar a llocs més frescos o més ben condicionats. Sobre això, la directora general d'Educo, Pilar Orenes, ha assenyalat que 2,8 milions de nens no puguin sortir de vacances i gaudir de la platja o la muntanya per combatre així la calor extrema.

"És que moltes vegades la seva única opció és quedar-se tancats en una vivenda mentre els pares i mares treballen. Una llar que no sempre té les condicions adequades", ha lamentat.

Orenes ha subratllat que la situació és "especialment preocupant" aquest estiu ja que ha pujat el nombre de nens que no gaudeixen de períodes de vacances --dos punts per sobre que l'any anterior--, així com les temperatures.

A Espanya, el 9,3% de les llars pateix pobresa energètica oculta, segons dades del Ministeri per a la Transició ecològica i Repte Demogràfic publicats el 2021. A més, més de 2,6 milions de nens viuen en famílies amb pocs recursos econòmics que no pas poden afrontar el pagament d'imprevistos, com ara la compra d'aparells electrònics que combatin les altes temperatures, perquè no tenen una feina estable, segons l'enquesta Condicions de Vida, elaborada el 2022.

Per tot això, l'ONG ha demanat a les administracions que ofereixin una oferta gratuïta d'oci més gran per a tots aquells menors vulnerables que més ho necessiten. "Des d'Educo sempre demanem que es garanteixi l'accés a campaments d'estiu a tota aquella infància en risc de pobresa o exclusió. I ho fem perquè se'ls assegura almenys un dinar complet i saludable al dia, i fins i tot esmorzars i berenars" , ha recordat Orenes.

Segons l'ONG, aquestes activitats garanteixen a més a més "un entorn protector i unes activitats enfocades en valors". "Perquè poden compartir rialles, il·lusió i experiències amb els seus parells. Però és hora de recalcar una cosa no menys important: també perquè es garanteix un espai condicionat a bona temperatura que els allunya per un temps de les tremendes calors estiuenques. A més, es fan jocs d'aigua i generalment un parell de dies a la setmana s'ho passen a la piscina", argumenta.

Des de l'ONG han reclamat que l'oferta d'alternatives d'esbarjo es mantingui a l'agost en les mateixes condicions que al juliol. "És cert que a l'agost és quan més famílies s'ajunten per vacances, però no totes les famílies tenen aquesta opció i no pot ser que la baixada d'oferta repercuteixi en aquells que necessiten més aquest tipus d'espais", precisa Orenes.

"Sabem que hi ha recursos limitats, però cal prioritzar i assegurar places per a la infància vulnerable. Hem de recordar que la calor també és enemic del benestar emocional", conclou.