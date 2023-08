Foto: Europa Press

El Tribunal Suprem (TS) ha fixat doctrina en acordar que no es poden expulsar menors estrangers no acompanyats de territori espanyol mentre aquests gestionen el seu permís de residència a Espanya perquè considera que això suposaria una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva.

Els magistrats s'han reunit per determinar "si és compatible amb el dret a la tutela judicial efectiva així com amb el respecte al principi de superior interès del menor acordar la pèrdua sobrevinguda" d'un recurs quan l'Administració hagi revocat una expulsió - en constatar la minoria d'edat del demandant- però no hagi donat resposta a la petició del menor de regularitzar la seva situació.

A la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press , els magistrats han abordat el cas d'un jove que va arribar fins al Suprem després que la Subdelegació del Govern a Granada acordés la seva expulsió i li prohibís l'entrada per tres anys arran de "la seva estada irregular" a Espanya.

Disconforme amb l'acord, el menor primer va acudir als jutjats en considerar que l'Administració no havia acceptat dur a terme una prova quan va rebre el decret de la Fiscalia de Menors pel qual se'l considerava més gran. Mentre es tramitava el cas al jutjat, el jove va aportar un nou decret en què la Fiscalia de Menors es rectificava i el considerava menor d'edat.

Així doncs, va demanar no només la nul·litat de l'acord d'expulsió dictat per la Subdelegació del Govern, sinó també que se li reconegués la minoria d'edat, que se li facilités documentació com a menor estranger, que se li concedís un permís de residència i que se li permetés l'estada a un centre de menors.

Un cop analitzat el cas, el Jutjat va considerar que --tot i que el Ministeri Públic havia rectificat el seu informe-- les pretensions del menor s'havien vist "clarament satisfetes", i per això procedia arxivar el procediment per "satisfacció extraprocessal".

El jove va mostrar la seva oposició a aquesta decisió perquè, segons ell, només s'havia resolt una part de la seva petició --i no s'havia tingut en compte el reclam per regularitzar la seva situació--. Davant d'aquest escenari, va decidir acudir davant del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) d'Andalusia, que també va denegar la sol·licitud.

Finalment, el jove va portar el seu cas davant el Suprem i va insistir que l'Administració havia dictat un decret de minoria d'edat sense haver-lo regularitzat, i per això --segons el seu parer-- "difícilment es podia parlar d'una satisfacció completa". L'Advocacia de l'Estat va mostrar la seva oposició en considerar que "no hi ha res que permeti suposar que l'Administració no ha respectat les normes sobre protecció de menors".

Després d'estudiar el cas, la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TS ha determinat que no era possible acordar la pèrdua sobrevinguda d'objecte del recurs perquè, en fer com es va fer, es va vulnerar el dret fonamental a la tutela judicial efectiva del menor.

A la resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat Carlos Lesmes, el tribunal ha recordat que la Llei Orgànica sobre Drets i Llibertats dels Estrangers recull "un feix de drets que corresponen als estrangers menors d'edat, amb independència de la seva situació" regular o irregular a Espanya", que "han de ser dotats de contingut per les autoritats públiques espanyoles".

En aquest sentit, els magistrats han incidit que "l'absència d'autorització de residència no impedirà el reconeixement i el gaudi de tots els drets que li corresponguin per la seva condició de menor".

Així les coses, el Suprem ha fixat que en aquest cas es va haver de reconèixer el dret del menor a "ser documentat, gestionant-se el permís de residència i la permanència en un centre de menors".

La resolució de l'alt tribunal, però, arriba una vegada que el demandant ja és més gran, però els magistrats han precisat que això "no converteix en inútil" el pronunciament, atès que hi ha determinats beneficis o drets reconeguts durant la minoria d'edat que es projecten cap al futur i atès que ha servit per fixar doctrina jurisprudencial.