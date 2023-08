Un agent observa la tanca de Ceuta. Foto: Europa Press

Les Forces de Seguretat marroquines han rebutjat, durant la matinada d'aquest dissabte 12 d'agost, l'entrada a Ceuta nedant, vorejant l'espigó marítim fronterer del Tarajal , d'un centenar de migrants que han intentat burlar la vigilància dels agents país veí i de la Guàrdia Civil a la zona, aprofitant la boira que ha cobert durant la nit el litoral de la ciutat autònoma.

Fonts de la Comandància local de la Benemèrita han explicat a Europa Press que la Gendarmeria marroquina ha contingut el "95%" de les persones que han intentat llançar-se a l'aigua des de la costa més propera al territori espanyol.

Tot i això, l'Institut Armat ha mantingut mobilitzades durant tota la nit unitats del Servei Marítim, els Grups Especialistes en Activitats Subaquàtiques (GEAS) i Patrulles de Costa.

Només una dotzena d'immigrants ha aconseguit assolir el litoral de la ciutat autònoma, des d'on han estat traslladats immediatament a la frontera per ser lliurats a les autoritats del país veí en aplicació de la figura de l'anomenat retorn a frontera .

A Ceuta només s'han quedat tres menors migrants no acompanyats que seran acollits al Centre de Reallotjament Temporal de l'Esperança que gestiona l'administració autonòmica, en què aquest divendres va entrar una altra mitja dotzena de joves que va aconseguir entrar irregularment a la localitat espanyola nord-africana.

La pressió migratòria sobre la ciutat autònoma s'està concentrant durant les últimes setmanes en intents d'entrada per la via marítima tant nadant individualment o en petits grups com a bord de motos aquàtiques que, des del país veí i en incursions exprés en aigües jurisdiccionals espanyoles , llancen els immigrants a les proximitats de la línia de costa de Ceuta abans de retornar a l'espai marítim sota sobirania del Regne alauita.

Per intentar combatre aquesta última manera de procedir el Ministeri de l'Interior va enviar a mitjan juliol a Ceuta una dotació extraordinària de 18 efectius dels GRS, la unitat d'elit de la Benemèrita, i dissabte passat van entrar en vigor unes noves instruccions de la capitania Marítima local que prohibeixen expressament a les motos aquàtiques sortir d'aigües espanyoles i allunyar-se més de dues milles de terra, així com navegar de nit o en condicions de mala visibilitat