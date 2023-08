Calor / @EP

El mes de juliol del 2023 va ser el més càlid a nivell mundial des que hi ha registres i va deixar enrere tots els rècord previs de temperatura de l'aire, cobertura de gel i variables hidrològiques a escala mundial, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) , que destaca que l'anomalia respecte a l'època preindustrial va ser de 1,5ºC, que era l'objectiu límit fins a final de segle pactat per la comunitat internacional a l' Acord del Clima de París el 2015.

L'informe mensual de Copernicus reflecteix que el juliol del 2023 va ser 0,72 graus centígrads (ºC) més càlid que la mitjana del període de referència actual, 1991-2020 i fins i tot va superar en 0,33ºC l'anterior mes de juliol més càlid fins ara , que és el del 2019.

A més, es van registrar onades de calor a múltiples regions de l'hemisferi nord, inclòs el sud d'Europa mentre que a diversos països de Sud-amèrica i al voltant de gran part de l'Antàrtida les temperatures van ser molt superiors a la mitjana.

En la mateixa línia que la temperatura de l'aire, la de la superfície del mar també va assolir nous rècord, ja que va continuar augmentant i ho va fer després d'un llarg període de temperatures inusualment altes des d'abril de 2023 i va superar, de mitjana mundial a 0, 51ºC la temperatura del període de referència 1991-2020.

A l'Atlàntic nord, l'aigua del mar al juny va arribar a estar 1,05ºC per sobre de la mitjana i les temperatures al nord-est d'aquest oceà es van mantenir per sobre de la mitjana, mentre que a l'Atlàntic nord-occidental van ser inusualment elevades, segons l'estudi de Copernicus.

El Servei de Canvi Climàtic Europeu va registrar onades de calor al mar al sud de Groenlàndia i al mar de Labrador, així com a la conca del Carib i al mar Mediterrani , alhora que van seguir registrant-se senyals propis del fenomen meteorològic El Niño a el Pacífic oriental equatorial.

Pel que fa al gel marí, Copernicus indica que l'extensió del gel marí antàrtic va continuar batent rècords per a aquesta època de l'any ja que va tenir un 15% menys gel que la mitjana. "És l'extensió més baixa, amb diferència, per a un mes de juliol des que van començar les observacions per satèl·lit", destaca l'informe mensual.

Per zones, l'anomalia major, és a dir, on hi va haver menys concentració de gel marí al nord del mar de Weddel, a l'est del mar de Bellingshausen i al mar de Ross septentrional. Per contra, al sector del mar d'Amundsen la concentració de gel marí va seguir per sobre de la mitjana.

En aquest sentit, afegeix que l'extensió del gel marí a l'Àrtic va estar lleugerament per sota de la mitjana, però molt per sobre del mínim històric assolit el juliol del 2020. Per zones, a la major part de l'oceà Àrtic, les concentracions de gel marí van ser inferiors a la mitjana, a diferència del nord de la costa septentrional de Sibèria, on es van registrar concentracions superiors a la mitjana.

D'altra banda, pel que fa a la hidrologia del mes de juliol, CS3 de Copernicus conclou que el juliol del 2023 va ser més humit que la mitjana a la major part del nord d'Europa així com a la regió que va del Mar Negre i Ucraïna fins al nord-oest de Rússia.

La conca mediterrània, per la seva banda, va registrar condicions més seques que la mitjana i les anomalies més grans es van registrar a Itàlia i el sud-est d'Europa. Fora d'Europa, aquest mes passat va ser, però, més humit que la mitjana al nord-est d'Amèrica del Nord, Afganistan, Pakistan, nord-oest de xinesa, nord i est d'Austràlia i Xile.

Per la seva banda, les regions extratropicals més seques que la mitjana van ser Mèxic i el suorest dels Estats Units, el centre i el sud-est d'Àsia, el sud-oest d'Austràlia i algunes zones del sud del Brasil i el Paraguai.

RECORDS DE CONSEQÜÈNCIES "NEFASTES"

Després de donar a conèixer el balanç mensual, la directora adjunta del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, Samantha Burgess, ha alertat de les conseqüències "nefastes tant per a les persones com per al planeta" que s'exposen a fenòmens extrems cada cop més freqüents en intensos amb aquests "nous rècords històrics al juliol" a la temperatura de l'aire i dels oceans.

En concret, Burgess explica que de moment l'any 2023 és el tercer any més càlid fins ara , amb una temperatura que se situa 0,43ºC per sobre de la mitjana recent i que se situa 1,5ºC per sobre dels nivells previs a la revolució industrial.

En aquest sentit, ha afegit que quan es comparen les mitjanes de l'any natural, des del gener al juliol, la mitjana mundial és la tercer més alta mai abans registrada, amb 0,43ºC per sobre de la mitjana del període 1991-2020 davant de 0 ,49ºC el 2016 i 0,48ºC el 2020.

Si bé, s'espera que la diferència entre el 2023 i el 2016 es redueixi els propers mesos, ja que els últims del 2016 van ser "relativament frescos" fins a reduir la mitjana anual a 0,44ºC, mentre que s'espera que la resta del 2023 sigui relativament càlid a conseqüència del Nen.

"Encara que sigui de caràcter temporal, demostra la urgència de fer esforços ambiciosos per reduir les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle, que són els principals responsables d'aquests rècords", ha sorgit.