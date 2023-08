Grup de joves en una foto d'arxiu

L' edat mitjana d'emancipació a Espanya ha superat la trentena, en situar-se als 30,3 anys , segons una nova edició de l'Observatori d'Emancipació, elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya (CJE), fet que suposa la xifra més alta des que es duu a terme aquest estudi.

A més, la xifra de joves emancipats durant el segon semestre del 2022 s'ha estancat en 15,9%, el doble que la mitjana europea, que se situa al 31,9%. El document, que recull les dades del darrer semestre de l?any passat, s?ha presentat en el marc del Dia Internacional de la Joventut, que es commemora aquest 12 d?agost.

A l'informe també s'alerten sobre qüestions com l'alt cost del lloguer, les dificultats per accedir a un habitatge, la salut mental i els rangs d'edat, i les dones són les que s'emancipen abans.

En el cas del salari i la vivenda, una persona jove hauria de dedicar el 83,7% del sou net anual per llogar en solitari. D'aquesta manera, els autors de l'estudi necessiten que, tot i que el salari mitjà d'una persona jove ha pujat un 4,6%, fins a 13.079,19 euros nets a l'any (o 1.089,93 euros nets al mes), el preu de els habitatges de lloguer ho va fer un 7,55%. Així doncs, el lloguer mitjà d'un habitatge és de 912 euros.

"Això, sumat als 141 euros de mitjana que costen de mitjana els subministraments i serveis d'un habitatge (com els rebuts d'aigua, llum, gas, etc.), suposarien 1.053 euros al mes , el 96,6% del sou . És a dir, només li quedarien 36,93 euros per adquirir aliments, comprar roba i gastar en lleure, una cosa completament inassumible", ha denunciat a la presentació el vicepresident i responsable de Socioeconòmica del CJE, Juan Antonio Báez.

"Tenir feina no és suficient per poder accedir a un habitatge a Espanya", ha afegit per part seva el tècnic d'investigació del CJE, Rubén Díaz.

Per tot això, han manifestat la impossibilitat de poder llogar en solitari, ja que un de cada tres joves es veu obligat a llogar en un habitatge compartit . El lloguer mitjà d'una habitació a finals del 2022 ha arribat a la xifra de 282,19 euros, el 25,9% del salari mitjà jove.

Igualment, han destacat que, per als joves, també resulta "impossible" adquirir un habitatge lliure, en part, a causa de "l'enduriment de les condicions d'accés al finançament hipotecari".

"L'entrada mitjana d'un habitatge s'establia a finals del 2022 en 49.852,20 euros, l'equivalent a 3,8 anys complets de sou d'algú que tingués menys de 30 anys. Per a aquelles persones joves treballadores que aconseguissin accedir a una hipoteca, tot i això, l'import mitjà de la primera mensualitat era de 661,33 euros, el 60,7 % del salari", ha subratllat Díaz.

A més, segons el sociòleg de l'estudi, Joffre López, “tenir estudis superiors no garanteix, en cap cas, poder emancipar-se, ja que tan sols el 22,9% dels joves que havien completat ensenyaments de formació professional de nivell superior o estudis universitaris ho havien aconseguit".

"POLÍTIQUES REALS"

D'altra banda, el CJE ha alertat sobre la pobresa o risc d'exclusió social en què es troba un de cada cinc joves de menys de 30 anys amb un lloc de treball, un fenomen que han criticat que “hauria de ser una de les prioritats de la classe política". La taxa d'atur de les persones joves era el 2022 més gran que la de la població general: del 22,2% davant el 12,9%.

En vista d'aquests resultats, la presidenta del CJE, Andrea González, ha reclamat que calen "polítiques reals" i ha lamentat la manca de representació d'aquest col·lectiu. "No es compta amb els joves per fer, d'una manera més transversal, les polítiques que ens afecten", ha lamentat.

"Necessitem política real, a curt, mitjà i llarg termini, la regulació de preus de lloguers, tant dels habitatges, com de les habitacions. Mesures de política útil", ha conclòs Báez.