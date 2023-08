Un tren d'alta velocitat estacionat a Lió. Foto: Renfe

L' AVE a França, amb les rutes Barcelona-Lió i Madrid-Marsella , compleix aquest diumenge 13 d'agost un mes d'activitat i arriba als 100.000 bitllets venuts.

Renfe calcula que són 43.000 les persones que han viatjat en aquests serveis nous, els primers en solitari de l'entitat en una connexió internacional.

L'ocupació mitjana ja supera el 80% i ha arribat a ser del 100% en dates d'alta mobilitat, segons ha indicat l'operador, en què ha avançat que amb motiu d'aquesta bona marxa començarà a operar diàriament a la ruta de Lió l'1 de setembre i la ruta de Marsella l'1 d'octubre.

Renfe va posar a la venda la seva oferta internacional el 21 de juny passat per viatjar fins al 31 d'octubre amb una oferta de llançament que permet viatjar entre deu ciutats franceses per només nou euros.

Igualment, va posar dos preus en oferta per a les rutes internacionals, 19 euros per viatjar des de Montpeller o Narbona fins a Barcelona, Saragossa o Madrid, i 29 euros per a la ruta completa, la connexió des de Marsella i Lió amb Espanya.