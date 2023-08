Foto: Europa Press

És una cosa que sempre desitgem que no ens passi, perquè ens pot fastiguejar les vacances, però passa; marxem de viatge i les nostres maletes acaben arribant amb danys o més tard del raonable... o directament s'han extraviat.

Sigui al principi (cosa que suposaria un problema encara més greu) o al final del viatge, OCU Catalunya vol recordar que els usuaris tenim dret a reclamar indemnitzacions en qualsevol d'aquests casos i fins i tot altres possibles eventualitats.

Aleshores... què cal fer i com cal actuar si ens trobem en una situació així o similar? Per obtenir la indemnització derivada del retard, pèrdua o danys a l'equipatge, OCU recomana no marxar de l'aeroport sense reclamar.

El document que cal demanar és el Part d'Irregularitats d'Equipatge (PIR) i s'ha de sol·licitar al taulell de l'aerolínia amb què s'hagi volat. Si no, resultarà molt difícil demostrar que hem patit alguna d'aquestes incidències.

Igualment, els afectats han de presentar una reclamació formal per escrit a la companyia aèria , a la qual cal adjuntar el PIR. OCU apunta que en cas de danys és els 7 dies posteriors a la recepció de l'equipatge, mentre que en el cas de retard en el lliurament, el termini és de 3 setmanes (21 dies) des de la recepció. Finalment, l'organització de consumidors apunta que, en el cas de la pèrdua d'equipatge, no hi ha un límit establert, però es recomana fer la reclamació com més aviat millor.

ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR

Des d'OCU també adverteixen que si es viatja amb objectes d'especial valor que no es poden portar a la cabina, és recomanable al moment de facturar realitzar una “declaració especial de valor”. Suposarà un cost addicional, però és essencial per aconseguir una indemnització més gran en cas de pèrdua, retard o danys a l'equipatge.

De la mateixa manera, aconsellen als usuaris que desconfiïn, per sistema, de la possible compensació que ofereixi la companyia, ja que a més de ser molt inferior a allò establert, pot portar aparellada la renúncia a reclamar amb posterioritat.

Una cosa que cal fer sempre és guardar el bitllet, el número de facturació de l'equipatge i l'adhesiu que s'enganxa a la maleta, no lliurant mai l'original a la companyia. De la mateixa manera, també és molt recomanable tenir còpies de qualsevol comunicació o correus electrònics que s'hagin intercanviat amb l'aerolínia.

Finalment, OCU aconsella conservar el justificant de totes les despeses de pernocta i manutenció, així com els tiquets dels articles de primera necessitat que s'hagin adquirit per cobrir necessitats bàsiques, per poder ser reclamats i reemborsats.

En cas que les divergències no es puguin resoldre amb la companyia, l'única via, ja que es tracta d'un assumpte privat, seria dirimir la controvèrsia als jutjats competents, exercitant la corresponent acció en el termini de dos anys, comptats a a partir de la data d'arribada a la destinació o la del dia en què l'equipatge hauria d'haver arribat. OCU recorda que per a reclamacions inferiors a 2.000 euros no cal l'assistència d'advocat ni de procurador.