Agents de la Policia Nacional durant l'expulsió d'un imam per radicalisme. Foto: Policia Nacional

2 dels 3 imams que les autoritats van expulsar d'Espanya per ser considerats un perill per a la seguretat nacional durant el 2022 eren a Catalunya. Aquesta és una de les dades que es poden consultar al Balanç del terrorisme a Espanya 2022 , que apunta que l'any passat també va deixar gairebé una trentena de vetos a predicadors islamistes que volien fer assistència religiosa a les presons pel seu perfil radical.

El balanç s'ha publicat als Quaderns del Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme . Segons l'informe, durant l'any passat "responsables d'Institucions Penitenciàries van vetar l'ingrés a les presons per fer assistència religiosa a gairebé una trentena d'imams que prèviament havien estat identificats com a extremistes pels serveis de seguretat".

Els casos de Catalunya són Mohammad Said Badaoui i Amarouch Azbi , líders islàmics de Reus ( Baix Camp ) i Vilanova i la Geltrú ( Garraf ), respectivament. La decisió d'expulsar-los es va trobar amb les protestes de grups polítics com ERC, la CUP, Junts per Catalunya i Unides Podem-En Comú Podem, que van denunciar que eren víctimes de "repressió política mitjançant la Llei d'Estrangeria".

El balanç esmenta que Catalunya continua sent la comunitat autònoma on es van dur a terme més detencions gihadistes, "cosa que revela que és el territori on es registra el focus de radicalització més important".

El lideratge dels imams a les comunitats se centra en aspectes com:

Lideratge espiritual: són responsables de liderar les oracions i serveis religiosos a les mesquites. Ajuden a guiar els fidels a les seves pràctiques espirituals i rituals, com l'oració diària i l'observança del Ramadà.

Ensenyament i orientació: també són educadors religiosos. Ofereixen ensenyaments sobre l'Alcorà, els Hadices (dits i accions del Profeta Muhammad), l'ètica islàmica i altres aspectes de la fe. Proporcionen orientació sobre com viure una vida islàmica en un entorn modern i multicultural.

Assessorament: sovint actuen com a consellers en assumptes personals i familiars. Les comunitats musulmanes poden acudir-hi per obtenir consells sobre qüestions ètiques, matrimonials i socials, cercant la seva saviesa i experiència religiosa.

Promoció de la cohesió comunitària: poden ajudar a mantenir la cohesió dins de la comunitat musulmana en brindar discursos, xerrades i esdeveniments que fomentin la unitat i l'enteniment mutu.

Diàleg interreligiós: en un context multicultural, els imams també poden tenir un paper en el diàleg interreligiós i la construcció de ponts d'entesa entre les diferents comunitats religioses.

DIFUSIÓ DEL SALAFISME

El balanç del Centre Memorial de Víctimes del Terrorisme també recorda que Espanya, com altres països europeus, recorre a la deportació dels líders religiosos que prediquen interpretacions extremistes de l'Islam , una tasca que s'estén a l'àmbit de les presons, habitual focus de radicalització.

El primer dels imams expulsats va ser de la mesquita de la localitat cacerenca de Talayuela, Yahya Benouda, de 51 anys. Investigat des del 2006, va ser assenyalat per la Comissaria General d'Informació de la Policia com a "màxim exponent" de la difusió del salafisme a la comunitat musulmana a la comarca d'aquest municipi d'uns 7.000 habitants, segons l'expedient avalat per l'Audiència Nacional.

Al balanç que prologa el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es destaca que els serveis de seguretat de l'Estat van constatar que el predicador expulsat tenia "afinitat" amb el moviment radical marroquí Justícia i Caritat, així com amb els Germans Musulmans.

"Exhorta els homes que imposin a casa que les dones no surtin soles de casa, utilitzin vestimenta islàmica amb niqab o hijab, des de nenes, i que no treballin fora de casa", assenyalava l'expedient de Benouda.

Aquest predicador difonia una "interpretació rigorista i radical de l'Islam que no propicia la integració a la societat occidental i que afavoreix la segregació i discriminació de la dona" ja que "propugna l'aplicació de la sharia per sobre de l'ordenament legal espanyol".