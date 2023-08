Eva Amaral al concert

La cantant Eva Amaral ha reivindicat la llibertat de les dones i la nuesa dels seus cossos cantant a pit descobert al concert del seu grup al festival Sonorama Ribera d'Aranda de Duero (Burgos).



"Això és per Rocío (Saiz). Per Rigoberta (Bandini). Po Zahara. Per Miren. Per Beu. Per totes nosaltres. Perquè ningú ens pugui arrabassar la dignitat de la nostra nuesa, la dignitat de la nostra fragilitat, de la nostra fortalesa. Perquè som massa i no podran passar per sobre de la vida que volem heretar. On no tingui por de dir el que penso", ha clamat la vocalista del duo Amaral.





Eva Amaral ha pronunciat aquest discurs mentre es treia el top de lluentons vermell que portava posat, segons es pot veure als nombrosos vídeos difosos a les xarxes socials pels assistents al concert, per interpretar la cançó 'Revolución' amb el pit descobert.



"Avui és el dia de la revolució" , ha cridat la cantant per introduir finalment el tema a l'escenari principal del festival burgalès, on Amaral ha celebrat aquest dissabte els seus 25 anys de carrera.



L'actuació del grup saragossà ha estat la més multitudinària del Sonorama Ribera 2023, que ha allotjat a la seva tercera i última jornada 35.000 persones.