Foto: Servei Català de Trànsit

Els Mossos d'Esquadra han incrementat el nombre de multes a conductors que circulen de forma injustificada pel carril del mig a les autopistes catalanes. Com a norma general, i com estableixen els codis de circulació, sempre s'ha de circular pel carril dret, tret que s'avanci a un vehicle o faciliti la incorporació d'un altre.

Això afecta les vies més transitades de Catalunya, com l' A2, l'AP7, la B-23, la C-17 o la B-24, on hi ha 2 o 3 carrils en cada sentit. Al pas per aquestes autopistes, s'ha de circular sempre pel carril dret tret que s'avanci a un vehicle o faciliti el pas. Ocupar el carril del mitjà per simple comoditat implica multes de 200 euros.

Tot i això, malgrat aquesta sanció econòmica, una multa d'aquestes característiques no implica la pèrdua de cap dels punts (un màxim de 12) que els conductors puguin tenir al carnet de conduir.

Aquesta pràctica obstrueix el trànsit i no facilita l'avançament a altres vehicles, que estan obligats a ocupar el tercer carril. A més, els conductors que circulen per la dreta correctament, moltes vegades es troben al carril del mig vehicles més lents i en cas d'avançar-los per la dreta, estarien cometent una infracció.

La manera correcta de fer l'avançament seria canviar-se al carril del mig i posteriorment a l'esquerra, per tornar després al carril central i després el dret. Sense cap dubte, una maniobra excessiva que augmenta el perill a la carretera per a aquells vehicles que sí que compleixen amb la normativa, com han apuntat responsables de diferents cossos policials i també del Servei Català de Trànsit.

Les dades més recents apunten que, entre el gener i el juliol d'aquest any s'han tramitat 74 expedients sancionadors per aquesta pràctica al volant, davant dels 66 del mateix període de l'any passat.

ALGUNA COSA DESCONEGUT?

Tot i que aquesta directriu és una cosa que s'estudia (o s'hauria d'estudiar) a l'hora de formar-se per obtenir el carnet de conduir, des dels Mossos sospiten que molts conductors afirmen desconèixer que circular pel carril central sense causa es tracta d'una infracció (tot i que per exemple als pòrtics de les autopistes s'acostuma a recordar que s'ha de conduir per la dreta) i al·leguen que ho fan per comoditat i que no creuen que la seva conducta sigui perillosa.

Com és habitual, però, el desconeixement d'aquesta norma (igual que de qualsevol altra de les directrius que cal seguir en la circulació amb vehicle) no eximeix del seu compliment.