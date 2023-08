Hi ha 38 centres espanyols però no entre els 200 primers de la llista, que continua liderant Harvard

La Universitat de Barcelona i la de Granada formen part de les 300 millors universitats del món el 2023, d'acord amb el Rànquing Acadèmic d'Universitats del Món (ARWU), conegut com el rànquing de Xangai, que fa un any incloïa cinc espanyoles entre les 300 millors institucions universitàries del món.

El rànquing, que es publica cada 15 d'agost, no inclou cap espanyola entre les 200 millors del món el 2023, que aquest any perd tres institucions al llistat de les 300 millors.

Al capdavant mundial se situa per vint-i-un any consecutiu la de Harvard (Estats Units), seguida per la també nord-americana de Stanford , que es manté un any més al segon lloc i l' Institut Tecnològic de Massachusetts (Estats Units), que consolida la tercera posició a què va pujar el 2022.

A aquestes tres els segueixen les de Cambridge (Regne Unit), Berkeley (Estats Units), Princeton (Estats Units) i Oxford (Regne Unit).

Tanquen el rànquing de les deu amb millor puntuació a nivell mundial la de Columbia (Estats Units), l' Institut Tecnològic de California i la de Chicago.

Entre les espanyoles, la més ben valorada és la de Barcelona, encara que aquest any ha perdut posicions, ja que el 2021 i el 2022 figurava a la forquilla de les 151-200 millors institucions acadèmiques, mentre que aquest any baixa a la franja 201-300 a la que només l'acompanya la de Granada. Totes dues les situa com la primera o segona millors d'Espanya.

AUTÒNOMA I FABRA



A la franja de les 301-400 millors institucions del món hi figuren l'Autònoma de Barcelona, l'Autònoma de Madrid, la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra de Barcelona i la de València.

En aquesta forquilla també s'han produït moviments durant el 2023. Per exemple, l'Autònoma de Barcelona i la Complutense de Madrid passen d'estar a la franja d'entre les 201 i les 300 millors a baixar al graó següent, de 301 a 400. La de València, que el 2022 va pujar a la forquilla de 201-300, torna a la seva posició entre les 301 i 400 millors.

La del País Basc, que l'any passat estava entre les 301 i 400 millors, baixa el 2023 a l'escalafó d'entre les 401 i 500 millors, un esglaó que comparteix amb la Politècnica de València, que es manté al mateix nivell que el 2022 D'aquest lloc s'allunya la de Santiago, que baixa a la forquilla de les 601 a 700 millors del planeta.

Així mateix, el rànquing ha avaluat altres centres universitaris que ubica a la forquilla de les 501 a les 600 millors centres. Aquí hi ha el 2023 la d'Alacant, la de Navarra, la de Salamanca, la de Sevilla i la de Vigo.

Set espanyoles més s'han colat aquest any entre les 601 i les 700 millors. A més de Compostel·la, és el cas de la Politècnica de Madrid, Jaume I, La Laguna, Oviedo, Balears i Saragossa.

POLITÈCNICA, LLEIDA, ROVIRA I VIRGILI, GIRONA



Més enllà d'aquesta franja, entre les 701 i les 800 millors institucions universitàries del món, per al rànquing, hi figuren la Politècnica de Catalunya, la de Lleida, la d'Extremadura, la de Màlaga, la Universitat de Múrcia i la Rovira i Virgili de Tarragona.

Al vuitè esglaó, Xangai inclou entre les 801 a 900 millors la Pau d'Olavide, la de Castella-la Manxa, la de Girona i la de Jaén.

Finalment, entre les espanyoles que el rànquing incorpora a la llista de les 901 a 1.000 millors del món asseu la Carles III, la Rei Joan Carles, la de Cadis, la d'Alcalá, la de Cantàbria, la de Còrdova i, en última posició, la de Valladolid.