Foto: Europa Press

La calor activarà aquest dijous 17 d'agost els avisos per altes temperatures a 15 províncies de bona part de la meitat est peninsular, en una jornada marcada per temperatures altes a zones de Balears, Andalusia i del centre i nord-est peninsular, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, a causa de les altes temperatures estaran en avís groc diverses províncies; les temperatures arribaran als 38 graus a Jaén i Mallorca, mentre que els 37 graus estaran presents a Osca, Terol, Saragossa, Albacete, Conca, Lleida o la Rioja.

En bona part del país predominaran els cels poc ennuvolats, augmentant els núvols alts. Tot i això, a Galícia, Cantàbric i Llevant es preveuen intervals de núvols baixos matinals. També s'esperen alguns intervals de núvols d'evolució a l'interior del terç oriental, sense que es descartin tempestes seques, amb baixa probabilitat d'algun xàfec feble a la muntanya.

A última hora del dia, un front s'anirà aproximant a les costes gallegues amb un probable augment de la nuvolositat a l'extrem nord-oest peninsular mentre que a les Canàries s'esperen intervals ennuvolats al nord de les illes muntanyenques.

Hi ha probabilitat de calima a Melilla, a les Balears i al sud peninsular; i no es descarten boires o boires matinals a l'interior de Galícia, de l'àrea cantàbrica i de l'extrem oriental peninsular, així com boires costaneres a l'àrea de l'Estret ia Rías Baixas.