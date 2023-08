Infografia elaborada per Idealo.Es - IDEALO.ES

Espanya és el país amb els llibres de text més cars d' Europa amb un preu mitjà de 22,15 euros per llibre, segons un estudi elaborat per Idealo.es realitzat a l'agost de 2023, a partir del preu mitjà més baix al comparador de la plataforma en línia.

Tot i que Espanya lidera el rànquing europeu amb els manuals més cars, tant Itàlia com França el segueixen de prop. En el cas dels italians, hi destinen uns 21,54 euros per cada llibre i, respecte als francesos, el preu mitjà ronda els 20,94 euros per manual.

D'altra banda, Alemanya és el país amb els llibres de text més barats d'Europa, ja que el preu mitjà amb prou feines arriba als 16,98 euros, fet que suposa un 30% menys que en el cas espanyol.

Per tot això, segons l'estudi , aquesta tornada a les aules suposarà una despesa d'uns 449 euros per fill per a les famílies, fet que suposa un 14% més que fa dos anys . Dins d'aquest pressupost, la partida més gran és la destinada als manuals de les principals assignatures, el preu de les quals supera els 309 euros, un 19% més que el 2021. La segona despesa més gran es troba en papereria, amb un preu mitjà d'uns 48 euros.

La plataforma en línia ha analitzat també algunes alternatives que permetran a les famílies reduir aquest pressupost. En aquest sentit, les dades del comparador de preus reflecteixen que el preu dels manuals digitals ronda els 158 euros, un 16% més que fa dos anys.

Tot i aquest increment, l'opció digital costa la meitat que la impresa, i per això la digitalització podria suposar un estalvi d'uns 150 euros per a les famílies, conclouen.