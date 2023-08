Foto: iStock

La vida 2.0 té, com tot a la vida, la seva part lluminosa i la seva fosca. Les diferents aplicacions, sobre el paper pensades per facilitar-nos les coses, també poden acabar sent una font de problemes i situacions desagradables, especialment les que impliquen interacció entre persones.

Si centrem el focus en les apps per lligar o establir noves relacions (com Tinder, Badoo o Bumble, per esmentar-ne algunes), apareix una dada preocupant; i és que segons l' informe de la Federació de Dones Joves Apps sense violència , el 57,9% de les entrevistades s'han sentit pressionades per tenir sexe amb els homes amb qui van quedar a Tinder, mentre que el 21,7% de les dones que van tenir cites a través d'aquesta mateixa aplicació van assegurar que van ser forçades a tenir una relació sexual mitjançant violència explícita.

No són les úniques xifres que mostren la incidència d'aquesta situació. L'informe Violència digital de gènere: una realitat invisible , de l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, recull que el 18,4% de les dones declara haver sofert assetjament sexual a Internet. I el percentatge augmenta com més joves són: més d'un 25% de les dones d'entre 16 i 25 anys ha rebut insinuacions considerades no apropiades a través de les xarxes.

"El fenomen és el mateix, però hem d'estudiar de quina manera aquestes tecnologies influeixen en l'exacerbació, la continuïtat i la sensació de multiplicitat que genera la tecnologia, perquè moltes persones et poden estar assetjant alhora. No podem pensar que allò digital és 100% digital, sempre hi ha un contínuum entre vida digital i vida física", explica Maria Olivella, coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que recorda que la violència masclista pot començar en allò físic i continuar en allò digital, començar en allò digital i continuar en allò físic o mantenir-se en tots dos espais alhora.

CONSEQÜÈNCIES GREUS

Més enllà que el delicte de violència masclista es doni en el món digital o en el físic, pot implicar conseqüències greus. "Si bé la violència masclista digital té unes característiques molt concretes, és molt real i molt física, tant les seves conseqüències com el que està passant", assenyala la coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la UOC.

En aquest sentit, una enquesta d'Amnistia Internacional conclou que el 55% de les dones que van patir assetjament en les xarxes socials van declarar que eren menys capaces de centrar-se en la seva activitat diària, el 54% van experimentar atacs de pànic, ansietat o estrès, un 57% van tenir sensació d'aprensió en pensar a utilitzar Internet o les xarxes socials i un 54% van experimentar aquesta sensació en rebre missatges electrònics o notificacions de xarxes socials.

DENUNCIAR

Per això, els experts recomanen i aconsellen les víctimes que denunciïn els fets a la policia i que, de forma complemetària, acudeixin a serveis municipals d'atenció psicològica o a línies d'atenció gratuïta.

"Estem començant a detectar com a societat quines formes específiques adopten les violències masclistes digitals. A més, estem començant a poder-ho introduir tant en les lleis com en les polítiques públiques. Encara estem molt a l'inici de l'abordatge", afegeix Olivella. "Com a universitat digital, estem adaptant els nostres sistemes de detecció, abordatge i reparació perquè s'adeqüin a aquestes formes digitals. Hem fet també una diagnosi de violències masclistes a la UOC, en què detectem l'abast de les formes digitals. Tenim molt per aprendre", conclou.