Efectius de la UME treballen en l'extinció de l'incendi d'Arafo (Tenerife) - UME

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior ha alertat per risc d'incendis forestals i per altes temperatures al quadrant nord-est i les conques dels grans rius de la Península, previsiblement les àrees més afectades per la propera onada de calor.

Segons l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) , els propers dies es produirà un ascens progressiu de les temperatures, a causa de la forta insolació sobre una massa d'aire càlida i estable, donant lloc a un episodi d'onada de calor a partir de diumenge , que afectarà àmplies zones de la Península, sobretot el quadrant nord-est peninsular i les conques dels grans rius. No es veuran afectats probablement Galícia, Cantàbric i àrea mediterrània.

Aquesta situació s'estendrà almenys fins dimarts 22 d'agost i durant aquest dissabte s'iniciarà un ascens de temperatures al vessant atlàntic que es mantindrà i estendrà a la resta de zones de la Península, excepte al sud-est peninsular i el Mediterrani andalús on baixaran el diumenge.

Diumenge se superaran els 36-38ºC en àmplies zones de la meitat sud, zona centre i nord-est peninsular i fins i tot arribaran als 40ºC en punts de la vall de l'Ebre i del Guadalquivir. Dilluns seguirà l'ascens tèrmic de manera lleugera en general.

És probable que s'assoleixin o superin els 40ºC en àmplies àrees del quadrant sud-oest i del quadrant nord-est, i els 35-37ºC en zones de l'altiplà nord i del sud de Galícia. Dimarts no s'esperen canvis significatius i les temperatures es mantenen en valors similars al dia anterior.

A partir de dimecres, segons ha informat Protecció Civil, hi ha una "elevada incertesa" en la predicció i és probable que s'inestabilitzi l'atmosfera amb aparició de ruixats i tempestes en àrees de l'interior peninsular, iniciant-se un descens de temperatures que, si es dóna, continuarà els dies següents.

Les temperatures mínimes també seran molt elevades durant l'episodi, amb nits conegudes com a tropicals, per sobre de 20ºC, i fins i tot per sobre de 23-25ºC, a punts de la meitat sud, zona centre i vall de l'Ebre.

RECOMANACIONS PER PREVENIR INCENDIS FORESTALS



Davant d'aquesta situació, Protecció Civil recomana prestar especial atenció a les normes de la comunitat autònoma sobre prevenció d'incendis i períodes autoritzats per realitzar cremes de rostolls, així com evitar llançar cigarretes, escombraries i, especialment, ampolles de vidre que fan efecte lupa amb el sol.

Les negligències provoquen gran part d'incendis forestals, per la qual cosa ha recordat que està prohibit encendre focs i fogueres a la muntanya i terrenys propers i cal acampar només en zones autoritzades, ja que aquestes compten amb mesures de protecció davant d'un possible incendi i és més fàcil l'evacuació i en cas de veure's sorprès per un incendi, eviteu penetrar a la muntanya o bosc.

Un altre dels consells és anar sempre per zones de gran visibilitat i lliures de combustible i en cas d'emergència per incendi forestal, cal atendre sempre les indicacions de les autoritats competents.

Davant les altes temperatures s'aconsella limitar l'exposició al sol, mantenir-se en un lloc ventilat, ingerir menjars lleugers i regulars, rics en aigua i sals minerals, com ara fruites i hortalisses i beure freqüentment aigua o líquids, així com vestir-se amb roba de colors clars , cobrint la major superfície de pell possible i el cap.

També recomana evitar exercicis físics perllongats a les hores centrals del dia i s'ha de prestar atenció a les persones grans i malaltes, i aquelles que visquin soles o aïllades.