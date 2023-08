Platja - UNSPLASH

La platja , un lloc paradisíac associat amb relaxació i diversió, de vegades es pot convertir en un escenari de tragèdies inimaginables. Al llarg dels anys, han tingut lloc accidents mortals a platges que desafien la lògica, recordant-nos que la precaució i el coneixement dels perills són crucials fins i tot en entorns aparentment segurs. En aquest article, aprofundirem en casos impactants que revelen els riscos ocults de les platges i la necessitat de prendre precaucions serioses.

1. El "Selfie" Mortal a Zacint, Grècia



El 2017, un incident tràgic va passar en una platja molt concorreguda. Una jove cubana de 22 anys estava gaudint d'un dia assolellat en una platja grega i va decidir prendre's una selfie a prop d'un penya-segat . Va voler acostar-se a la vora per fer la millor fotografia, tant que finalment es va precipitar. Tot i els valents intents dels presents per rescatar-la, les condicions adverses de l'aigua van dificultar els esforços de rescat. La noia lamentablement va perdre la vida.

2. Tempesta elèctrica a Mallorca

Al setembre de 2022, dos turistes van morir en ser aconseguits per un llamp a la platja de Cala Mesquida, a Mallorca . Els morts, dos homes de 65 i 51 anys, eren a la zona nudista de la platja quan es va desfermar una tempesta elèctrica. El llamp va impactar directament sobre ells i els va causar la mort a l'acte.

3. Atropellada pel camió de la neteja a València

El 2005 una dona de 60 anys va morir en ser atropellada per un camió de neteja a la platja de la Malvarrosa, a València. La víctima estava prenent el sol a la sorra quan el vehicle va passar per sobre.



4. Para-sol mortal als Estats Units

Una dona de 60 anys estava gaudint d'un dia de platja amb amics a Garden City Beach, al comtat d'Horry de Carolina del Sud (Estats Units). De sobte, un para-sol va sortir volant i li va travessar el pit , La dona va ser traslladada a l'hospital i va morir hores més tard.

5. Enterrat sota la sorra a França

El 2011, un jove de 18 anys en una platja de Perpignan, a França, va quedar atrapat sota un monticle de sorra que va col·lapsar sobtadament . Estava intentant fer una broma als pares, i no va sortir com esperava. Tot i els esforços dels socorristes i els transeünts per rescatar-lo, el jove va morir a causa de l'asfíxia causada per la pressió del pes de la sorra