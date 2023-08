La Princesa d'Astúries ha dit que va començar aquest dijous, 17 d'agost, la seva formació militar "amb moltes ganes" i un "poc de nervis", segons van comentar als mitjans de comunicació en una parada que ha fet amb els pares, els Reis , Don Felipe i donya Letizia, i amb la Infanta Sofia només arribar a l'Acadèmia General Militar de Saragossa.



I aquest divendres han arribat les primeres imatges de la Princesa i hereva del tron vestida de militar, amb una aparença molt allunyada de les seves darreres aparicions i que ha sorprès tothom.

Així han estat els primers posats de la Princesa a l'Acadèmia General Militar de Saragossa:



REBUTS PEL DIRECTOR DE L'AGM



Comença així un intens any de formació en aquest centre de l'Exèrcit de Terra, que conclourà el mes de juliol de 2024, amb el seu nomenament com a Dama Alférez Cadete, i li donarà pas a una nova etapa de formació militar, en aquest cas, a l'Armada.



La Princesa Leonor farà tres anys de formació castrense, que el prepararan, després del seu pas per les acadèmies de l'Exèrcit de Terra, de l'Aire i l'Armada, per convertir-se en un futur, un cop sigui reina, a la capitana general de les Forces Armades , d'acord dicta la Constitució. Durant aquest temps passarà per l'Escola Naval de Marín (Pontevedra).