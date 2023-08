Fotografia d'arxiu d'un gos @Europa Press

A partir del setembre, totes les persones amb gossos hauran de contractar una assegurança de responsabilitat civil . En menys d'un mes, s'acosta el que segurament serà el canvi més gran en molt de temps en la tinença i gestió de gossos com a mascotes.

La nova llei de benestar animal, estableix al punt número 30: "Tinència de gossos" , tres aspectes obligatoris que hauran de complir tots els amants perrunos. Aquests punts entraran en vigor el proper 29 de setembre, sis mesos just després de l'aprovació de la llei al març.

En primer lloc, destaca l'obligació d'una assegurança de responsabilitat civil . Aquest punt inclou tant les persones que ja posseeixen mascotes, com aquelles que se'n compraran una.

El punt 30.3 de la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, estableix el següent: " En el cas de la tinença de gossos i durant tota la vida de l'animal, la persona titular haurà de contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, que inclogui en la seva cobertura les persones responsables de l'animal, per un import de quantia suficient per sufragar les possibles despeses derivades, que s'establirà reglamentàriament”.



Però aquest no és l'únic punt a tenir en compte, ja que a partir d'ara totes les persones interessades a comprar un gos hauran d'acreditar la realització d'un curs de formació específic per tenir gossos. Aquests cursos són de validesa indefinida. Aquest curs serà gratuït i el contingut es determinarà reglamentàriament.

"Les persones que optin a ser titulars de gossos hauran d'acreditar la realització un curs de formació per a la tinença de gossos que tindrà una validesa indefinida".