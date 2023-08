Foto: Europa Press

Encara que bona part de la població està de vacances , encara que sigui de reüll es comença a mirar una data temuda per a aquelles famílies que tenen fills o filles... la tornada a l'escola.

En aquest sentit, més de la meitat de les famílies (el 54%) té previst gastar entre 100 i 300 euros en aquesta operació, segons un estudi dut a terme per Privalia.

A més, bona part dels consultats (el 43%) considera que el que deuran la despesa d'aquest any serà superior (per la pujada de preus i la necessitat de comprar més quantitat de material escolar), encara que una xifra, similar, un 45 % vaticina que gastarà, aquest 2023, el mateix que l'any passat a les compres per a l'inici del curs.

REBAIXES

Per aquest motiu, el 38% de les famílies aprofitaran les rebaixes d'estiu, una dada que ha augmentat fins a un 10% en comparació de l'anterior, mentre que el 37% faran les compres abans que s'acabi el mes d'agost.

Aquest curs, el calçat s'ha mantingut com el producte que més compraran els pares de cara a la tornada a l'escola (78%), seguit del material escolar (78%), la roba (73%), les peces d'esport (58%) i els llibres (49%) segons l'informe.

SEGONA VIDA D'ALGUNS PRODUCTES

L'enquesta també incideix que cada vegada més habitual per reduir aquests costos, a més de promoure valors sostenibles, és optar per reutilitzar, donar una segona vida a alguns productes . En aquest sentit, un 66% de les famílies espanyoles han assegurat que aquest curs reciclaran productes de familiars o coneguts, especialment roba (71%), material escolar (31%) i llibres (29%).

D'altra banda, el 38% dels enquestats han afirmat que els agradaria disposar de servei de reutilització de material escolar als seus centres educatius, ja que el 28% compta amb aquest servei i l'utilitza habitualment.

Finalment, l'informe reflecteix que les famílies espanyoles prefereixen fer les seves compres per al proper curs de manera digital. Aquesta tendència va assolir els seus màxims el 2020 (67%), en plena pandèmia, i se situa ara en un 63%, respecte al 37% que opta per les botigues físiques el 2023. Per a aquestes compres en línia, el mòbil es manté com el dispositiu preferit (71%).

INICI DEL CURS ESCOLAR

Les dates que han de tenir en compte les famílies amb vista a l'arrencada de les classes es coneixen des de fa gairebé dos mesos.

A Catalunya, l'inici el curs serà esglaonat, depenent del nivell formatiu. Els alumnes d'Infantil, Primària, ESO i FP Bàsica començaran dimecres 6 de setembre, mentre que la setmana següent, concretament el dilluns 12, ho faran els de Batxillerat i els Formació Professional de grau mitjà i superior.