Foto: Europa Press

El president del govern de les Illes Canàries, Fernando Clavijo, ha admès que l' incendi de Tenerife , que ha arrasat prop de 13.000 hectàrees de terreny encara no està controlat però creu que “ha passat el pitjor”.

"Afortunadament, i després d'una nit on a la cimera sí que hi va haver complicacions, ha passat el pitjor si no hi ha cap circumstància anòmala", ha assegurat en una entrevista a la Cadena SER.

El cap de l'Executiu canari ha explicat que els equips que són a la zona treballen a "consolidar perímetres" i encara que "no es pot parlar encara de control s'està veient si es poden estabilitzar tots els fronts i, a partir d'aquí, poc a poc, anar contenint i que es vagi acabant el combustible per anar extingint”.

Respecte a les persones que han estat desallotjades, ha expressat la seva confiança que al llarg del dia d'avui part d'ells puguin tornar com ja van començar a fer diumenge passat 20. “Per prudència, hem hagut de mantenir alguns desallotjaments, però a el dia d'avui esperem que a poc a poc la gent pugui tornar a casa seva”, ha indicat.

Respecte a l'origen del foc, ha destacat la "dolenta intencionalitat en provocar-lo en una zona de difícil accés quan es venia d'episodis de temperatura extrema que van fer que les muntanyes estiguessin molt seques, hi hagués molt poca humitat i molt de combustible". Ha incidit a més a més en la dificultat que presentava l'orografia del terreny en produir-se en "riscos, parets gairebé verticals, on no es pot estar escalant i apagant l'incendi".

Per això, ha explicat Clavijo, “el foc ha adquirit moltíssima potència i hi ha hagut dies i nits crítics”. En aquest sentit, ha posat èmfasi en la "dolenta idea de calar el foc allà on fos més difícil la seva extinció". I ha expressat el seu desig que la Guàrdia Civil "aconsegueixi detectar i localitzar els que ho van provocar".

PEDRO SÁNCHEZ VISITA L'ILLA

D'altra banda, està previst que aquest dilluns 21 d'agost el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, viatgi a l'illa.

Visitarà el Lloc de Comandament Avançat (PMA) per conèixer les tasques d'extinció de l'incendi per part dels equips desplegats a la zona